El “Chaco” Romero: “Zapla necesita una renovación real y no más excusas”

Antonio “Chaco” Romero, ídolo de Gimnasia y Esgrima de Jujuy y referente histórico del Merengue, es el principal candidato de la Lista 7 Renovación Merengue.

En una entrevista exclusiva con Las 24 Horas de Jujuy cuestionó con dureza a la actual dirigencia, habló de infraestructura, transparencia y proyecto deportivo, y expuso sus propuestas de gobierno de cara a las elecciones del 13 de febrero.

Chaco, sos ídolo de Gimnasia y Esgrima de Jujuy y también de Altos Hornos Zapla. ¿Qué te llevó a presentarte como candidato a presidente del Club?

Me tocó defender al Club como jugador y hoy quiero hacerlo desde otro lugar. Zapla es parte de mi vida. Cuando uno ve cómo está el Club, no puede mirar para otro lado. Hay un sentimiento y una responsabilidad. Creo que Zapla necesita volver a creer en sí mismo.

¿Cuál es el principal problema que hoy atraviesa el Club?

La falta de proyecto. No hay planificación ni transparencia. Las instalaciones están muy deterioradas, faltan elementos para entrenar y no se ve una mejora real desde hace años.

Fuiste muy crítico con la dirigencia actual. ¿Por qué?

Porque no hay autocrítica. Se tomaron decisiones equivocadas, como traer jugadores de afuera cuando había chicos del Club que podían jugar. No se fortalecieron las inferiores y tampoco se explicaron claramente los números del Club.

¿Por qué eligieron el nombre Renovación Merengue para su lista?

Porque Zapla necesita renovarse de verdad. No se trata solo de cambiar nombres, sino de cambiar la forma de conducir. Queremos un club ordenado, transparente y con identidad.

¿Qué rol tendrán los socios en tu gestión?

Un rol central. El socio tiene que ser protagonista y votar con conciencia. Que mire cómo están las instalaciones, cómo están los deportes y cómo está el Club. Zapla es de los socios, no de los dirigentes.

Uno de los temas que más mencionas es la infraestructura. ¿Qué piensan hacer?

Primero tenemos que entrar y ver en qué situación real estamos. Conocer los números y el estado del Club. Después planificar. Hay problemas con tribunas, baños y vestuarios. Si queremos un proyecto a largo plazo, hay que empezar por lo básico.

¿El proyecto está centrado solo en el fútbol?

No, es para todo el Club. Fútbol, básquet, vóley y todas las disciplinas. Mi hijo juega en inferiores y vi la falta de elementos. Zapla tiene que volver a ser un club social y deportivo.

¿Qué postura tenés sobre la duración de los mandatos?

Dos años son pocos, pero más de cuatro también es demasiado. Esto no tiene que ser un cargo político eterno. Hay que gestionar, ordenar y después dejar lugar a gente nueva.

¿Cómo tomaste el apoyo que recibiste de ex jugadores e hinchas?

Con mucha emoción. Recibí mensajes de ex compañeros, de gente de Gimnasia y de Zapla. Eso te da fuerzas. Creo que tiene que ver con cómo uno se maneja en la vida, para que te respeten, tenés que respetar.

¿Qué le dirías hoy al socio y al hincha de Zapla?

Que vote en paz, que haya elecciones limpias y sin conflictos. Que piense en el Club. Nosotros no venimos a romper nada, lo que sirve se va a mantener y lo que no sirve se va a mejorar.

Si ganan las elecciones del 13 de febrero, ¿cuál será la primera medida?

Ordenar el Club, escuchar a todos y armar un proyecto serio. Zapla tiene historia, tiene gente y tiene identidad. Solo falta conducción.

¿Sentís que esta elección puede marcar un antes y un después en la historia reciente del Club?

Sí, totalmente. Esta elección no es una más. Es una oportunidad para cambiar el rumbo del Club. La gente quiere algo distinto.

¿Te preocupa el clima electoral?

No. Yo quiero que sea una elección tranquila. Que el socio pueda votar sin presiones ni discusiones. El Club tiene que unir, no dividir.

¿Qué diferencia a Renovación Merengue de la lista oficialista?

Nosotros no prometemos cosas imposibles. Queremos ordenar el Club, ser transparentes y trabajar con la gente. No venimos a escondernos, venimos a dar la cara.

¿Tenés equipo de trabajo?

Sí, gente joven y gente con experiencia. Ex jugadores, socios y profesionales. Todos con ganas de aportar. Las elecciones en Altos Hornos Zapla se realizarán este 13 de febrero y serán cubiertas por Nicolás Agustín Casas para el diario Las 24 Horas de Jujuy, con un seguimiento minuto a minuto hasta prácticamente el cierre de los comicios. El futuro del Club “Merengue” se define en las urnas y promete una jornada histórica para su vida institucional.