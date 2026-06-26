El Centro Cultural “Héctor Tizón” inaugura una muestra histórica de camisetas de la Selección Argentina

En el marco del Mundial FIFA 2026, el Centro Cultural “Héctor Tizón” de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy se transformó en el Museo “Pancho Rojas”, un espacio que invita a recorrer la historia de la Selección Argentina a través de una colección de alrededor de 50 camisetas que abarcan desde el primer Mundial, disputado en Uruguay en 1930, hasta la conquista del título en Qatar 2022. La muestra también incluye una réplica de la Copa del Mundo obtenida por el seleccionado conducido por Lionel Messi.

La apertura del museo fue impulsada por el intendente Raúl “Chuli” Jorge, a partir de una iniciativa de Liliana Rojas y su pareja, Guillermo Páez, quienes decidieron homenajear al recordado dirigente de Gimnasia y Esgrima de Jujuy, Francisco “Pancho” Rojas, compartiendo con la comunidad parte de su valiosa colección.

Durante la inauguración, el coordinador de Políticas Socioculturales de la Municipalidad, Tomás Bree, agradeció a los impulsores de la propuesta y destacó el valor cultural de la exposición.

“Quiero agradecer a Guillermo, a Liliana y al intendente ‘Chuli’ Jorge por hacer posible esta iniciativa. En un momento en el que todos estamos viviendo la pasión del Mundial, nos pareció una propuesta muy generosa para compartir con los jujeños. Invitamos a vecinos y visitantes de todas las edades a acercarse al Centro Cultural ‘Héctor Tizón’ y disfrutar de esta muestra”, expresó.

Por su parte, Liliana Rojas recordó que la pasión por el fútbol forma parte de su historia familiar y explicó cómo nació la iniciativa. “Junto a mi hermana heredamos esa pasión de nuestro papá y, además, tengo un compañero de vida que colecciona camisetas desde hace muchos años. Esta exposición reúne solo una parte de las más de 80 camisetas que tenemos en casa y sentimos que era el momento de compartirlas con la comunidad”, comentó.

Asimismo, explicó que la propuesta surgió como un homenaje a su padre. “Hace poco Guillermo me propuso crear el Museo ‘Pancho Rojas’. Le acercamos la idea al intendente ‘Chuli’ Jorge, quien nos brindó este espacio para hacer realidad este proyecto y ponerlo a disposición de toda la comunidad en este clima mundialista que estamos viviendo”.

También destacó que cada una de las camisetas exhibidas cuenta una historia. “Queremos que la gente pueda apreciarlas de cerca. Cada cuadro explica la época a la que pertenece la camiseta, hasta llegar al último Mundial de Qatar 2022. Es un verdadero tesoro que durante muchos años estuvo en nuestra casa y hoy queremos compartirlo con todos”.

Finalmente, Guillermo Páez explicó que la colección reúne piezas de enorme valor histórico para los amantes del fútbol. “Se pueden encontrar camisetas emblemáticas como la de Qatar 2022, la de México 1986 y otras verdaderamente únicas, como una réplica de la utilizada en el recordado partido del ‘Gol de la Mano de Dios’. También exhibimos la chomba que utilizó Lionel Scaloni al consagrarse campeón del mundo, las camisetas titular y suplente de ese torneo, la primera casaca oficial de la Selección Argentina utilizada en el Mundial de 1930, la primera camiseta que vistió Diego Maradona con el número 19 —el mismo dorsal con el que debutó Lionel Messi—, además de camisetas de Italia ’90, Estados Unidos ’94 y otras que forman parte de la rica historia del seleccionado nacional”, detalló.

Para concluir, Páez expresó su emoción por concretar este homenaje: “Es un orgullo inaugurar el Museo ‘Pancho Rojas’ en honor a mi suegro. Me emociona profundamente poder hacerlo y compartir esta colección con toda la comunidad en un momento tan especial como un Mundial. Que sucedan estas cosas nos llena de felicidad”.