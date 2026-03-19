El CEDEMS continuará con medidas por la falta de respuestas del Gobierno

Los reclamos de los gremios estatales continúan en la provincia de Jujuy ante la falta de acuerdo en las negociaciones salariales con el Gobierno provincial.

En este contexto, la secretaria general del CEDEMS, Mercedes Sosa, se refirió a la situación actual de las paritarias y anticipó la realización de una nueva marcha de antorchas en San Salvador de Jujuy.

Mercedes Sosa, secretaria general del Centro de Docentes de Enseñanza Media y Superior, habló sobre las temáticas planteadas desde los distintos sectores gremiales anticipando una marcha más de antorchas

La dirigente explicó que recientemente se concretó una reunión paritaria en la que el Gobierno provincial comunicó un incremento salarial que, según indicó, alcanza un 8%. Sin embargo, cuestionó la metodología utilizada al considerar que no existe una verdadera instancia de negociación, sino una imposición de las decisiones oficiales. En este sentido, afirmó que desde el sector gremial se presentan propuestas y planteos que no son tenidos en cuenta.

La dirigente manifestó el rechazo del CEDEMS a la forma en que se llevan adelante las paritarias, señalando que el aumento otorgado resulta insuficiente frente a la situación económica actual. Indicó que el incremento del 2% correspondiente al último tramo fue resultado de la presión ejercida por los trabajadores a través de medidas de fuerza y movilizaciones.

Asimismo, advirtió sobre la necesidad de analizar en detalle los anuncios oficiales, ya que el adelanto de porcentajes podría implicar la ausencia de nuevas instancias de negociación en los próximos meses o la falta de implementación de otras mejoras salariales. En este marco, instó a los trabajadores a mantenerse en estado de alerta y continuar con los reclamos.

Por otra parte, la titular del CEDEMS señaló que el gremio solicitó información al Ministerio de Hacienda sobre los ingresos de la provincia, particularmente en relación con la actividad minera, la recaudación impositiva y la coparticipación. Indicó que el objetivo es contar con datos claros que permitan evaluar la situación financiera real y sostener los pedidos de recomposición salarial.

En relación al sector docente, Sosa remarcó que los aumentos actuales representan montos que no logran cubrir las necesidades básicas, especialmente considerando los costos vinculados al traslado y otros gastos laborales. En ese sentido, también se reiteró el pedido de respuestas sobre el abono docente, un componente significativo dentro del salario.

Finalmente, la dirigente confirmó que el CEDEMS convocará a una marcha de antorchas en la Capital jujeña. La concentración está prevista en Plaza Belgrano y posteriormente se realizará una movilización por las calles céntricas, con el objetivo de visibilizar el reclamo y exigir una recomposición salarial acorde a la realidad de los trabajadores estatales.

Desde el gremio aseguraron que continuarán con las medidas de protesta y las acciones sindicales hasta obtener respuestas concretas por parte del Gobierno provincial.