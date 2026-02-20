El Carnaval de Jujuy llega a Buenos Aires con música, danza y tradición

La Casa de Jujuy en Buenos Aires presenta una propuesta viva de las expresiones culturales más representativas de la provincia.

La Casa de Jujuy en Buenos Aires invita a la comunidad a celebrar el Carnaval de Jujuy este domingo 22 de febrero desde las 14 horas en el Palacio Libertad, ubicado en Sarmiento 151, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con entrada libre y gratuita.

La propuesta acercará al público porteño y a la comunidad jujeña residente una muestra viva de las expresiones culturales más representativas de la provincia, con comparsas, danzas tradicionales, música en vivo y propuestas artísticas que reflejan la identidad del norte argentino.

La programación contará con la participación de los ballets La Quiaca y Karallanta Jujuy, además de la intervención del artista plástico Alejandro Condorí y la locución de Elías Ábalos, quienes acompañarán el desarrollo de la jornada.

En el escenario musical se presentarán Génesis Aymara, Tomás Lipán, Los Waynas y Tunay, quienes ofrecerán un repertorio de ritmos andinos y carnavalitos. Bajo el lema “Si no llegaste al norte, Jujuy viaja a tu corazón”, el evento busca fortalecer los lazos culturales, promover el turismo y compartir con toda la comunidad la riqueza ancestral, la música y el colorido del carnaval jujeño.