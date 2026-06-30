El Carmen presentó las actividades del mes patronal en honor a la Virgen del Carmen

Bajo el lema “En julio, la fe vive en El Carmen”, se lanzó oficialmente la agenda de las fiestas patronales con un amplio programa religioso, cultural y turístico.

En plaza España se realizó la conferencia de prensa en la que autoridades del municipio de El Carmen y del Ministerio de Turismo y Cultura de la Provincia brindaron detalles sobre el programa de actividades del mes patronal en honor a la Virgen del Carmen.

En la oportunidad, el intendente Víctor González expresó que, como cada año, durante el mes de la Virgen se programó una amplia agenda cultural, religiosa y turística, coincidiendo además con el inicio de las vacaciones de invierno.

«Desde la propuesta itinerante de los diques, que es algo único, la entronización de la Virgen, que año tras año convoca a personas de distintos lugares, el festival con una cartelera tremenda, los dos desfiles; son diversas actividades para posicionar a El Carmen en los ámbitos cultural, deportivo y social», manifestó.

Asimismo, indicó que existen buenas expectativas respecto de la concurrencia de vecinos, visitantes y devotos.

Sobre el festival, el jefe comunal señaló que el 5º Mega Festival en Honor a la Virgen del Carmen, que se realizará en el Club Sportivo Rivadavia, contará con una destacada cartelera artística. «Estarán Los Herrera, Sergio Galleguillo, Las Voces de Orán, Iván Ruiz, Llokallas, Wara Calpanchay y artistas locales, además de la presentación de ballets de danza», detalló.

González sostuvo que, gracias al acompañamiento del Gobierno de la provincia, es posible concretar las distintas propuestas previstas y agregó que, en esta edición, también se celebrarán los 100 años de la apertura del Dique La Ciénaga. «Se dejará habilitada la iluminación de todo el muro y la torre del dique. Es una inversión realizada junto a la Provincia con el objetivo de seguir fortaleciendo el desarrollo turístico de El Carmen», concluyó.

Encuentro y tradición

Por su parte, el secretario de Cultura, José Bárcena, señaló que esta celebración representa un espacio de encuentro para compartir las raíces, las tradiciones y la devoción del pueblo carmense.

«La querida ciudad de El Carmen, como cada julio, propone una serie de actividades donde el festival y la festividad en honor a Nuestra Señora del Carmen son los grandes protagonistas. Esperamos que toda la comunidad acompañe», afirmó.

Asimismo, destacó que durante las vacaciones de invierno la provincia ofrece múltiples propuestas gastronómicas, culturales y turísticas en los distintos circuitos. «Es una temporada muy importante y desde la Secretaría de Cultura acompañamos a cada comunidad porque esta gestión busca descentralizar las actividades y fortalecer el trabajo conjunto con los municipios y comisiones municipales, tal como nos pide el gobernador», finalizó.

Cabe indicar que el jueves 16 de julio se celebrará la fiesta central con la tradicional misa y peregrinación, mientras que el domingo 19 tendrá lugar la Octava, cuya celebración eucarística será presidida por el obispo César Daniel Fernández.

El cronograma también incluye ferias de emprendedores y artesanos, además del tradicional «Paseo del Buñuelo» en la plaza Domingo T. Pérez.

Acompañaron la presentación el párroco de Nuestra Señora del Carmen, padre Víctor Acchura; funcionarios municipales; concejales; y representantes de distintos ballets de danza.