El cambio climático amenaza la vida tradicional en Groenlandia y sus repercusiones globales

Las inusuales temperaturas en Groenlandia están modificando drásticamente el estilo de vida de los inuit, poniendo en riesgo tradiciones ancestrales y afectando a comunidades globalmente.

Jørgen Kristensen recuerda su infancia en un pequeño pueblo del norte de Groenlandia, donde sus compañeros eran, en su mayoría, perros de trineo. A los 9 años, comenzó a pescar solo sobre el hielo, lo que lo llevó a convertirse en un reconocido campeón groenlandés de trineo de perros en cinco ocasiones. «Los perros fueron un gran apoyo», comparte Kristensen, hoy de 62 años, quien a menudo reflexiona sobre su amor por estos animales.

Sin embargo, este invierno en Ilulissat, ubicada a unos 300 kilómetros al norte del Círculo Polar Ártico, la falta de nieve ha cambiado drásticamente la situación. Los perros de trineo, que durante más de 1.000 años han sido esenciales para la caza y la pesca inuit, ahora no pueden trabajar. En lugar de deslizarse sobre hielo, el trineo de Kristensen rebota sobre tierra y roca, marcando un cambio que él describe como inédito.

El aumento de las temperaturas ha provocado el derretimiento del permafrost, lo que a su vez causa hundimientos en edificios y grietas en tuberías. Pero las consecuencias no se limitan solo a Groenlandia; el cambio climático tiene un impacto global. Sermeq Kujalleq, uno de los glaciares más activos del mundo, está retrocediendo rápidamente, contribuyendo al aumento del nivel del mar que afecta a regiones tan lejanas como Europa y las islas del Pacífico, según datos de NASA.

El deshielo también podría exponer recursos minerales no explotados, lo que ha llevado a especulaciones sobre el interés del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la isla. Kristensen menciona que las temperaturas invernales en Ilulissat solían rondar los -25 grados Celsius, pero en la actualidad, los días por encima del punto de congelación son comunes.

El impacto en la cultura inuit es profundo. Kristensen advierte que si se pierde el trineo de perros, se perderán grandes partes de su identidad cultural. «Eso me asusta», confiesa, con lágrimas en los ojos.

La ausencia de hielo no solo afecta a los trineos, sino que también complica la vida de los pescadores. Con más lluvia que nieve, el hielo se vuelve peligroso. La falta de visibilidad en el hielo formado por la lluvia puede llevar a accidentes fatales.

El clima más cálido también ha llevado al gobierno de Groenlandia a proporcionar apoyo financiero a familias que dependen de la caza, mientras que el cambio climático se intensifica en el Ártico, que se calienta de tres a cuatro veces más rápido que el promedio mundial, según Sara Olsvig, presidenta del Consejo Circumpolar Inuit.

A lo largo de su vida, el glaciar Sermeq Kujalleq ha retrocedido cerca de 40 kilómetros, afectado por el carbono negro y otros contaminantes que aceleran su deshielo. Karl Sandgreen, director del Centro del Fiordo de Hielo de Ilulissat, describe cómo la contaminación contribuye al derretimiento, lo que agrava la situación.

Kristensen se esfuerza por educar a los turistas sobre la importancia del hielo y los océanos, destacando la necesidad de enseñar a las nuevas generaciones. «Si no comenzamos con los niños, no podremos ayudar a la naturaleza», concluye.

(Cadena3)