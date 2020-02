El calvario que vivió una joven que denunció a su ex novio: “Me convenció de que sus golpes tenían justificación”

La joven, oriunda de Larroque, un pueblo de Entre Ríos de 6.500 habitantes, contó los golpes y maltratos a los que lo sometía su novio en ese momento.

La joven, oriunda de Larroque, un pueblo de Entre Ríos de 6.500 habitantes, contó los golpes y maltratos a los que lo sometía su novio en ese momento.

“Hace poco más de un año mi ex novio empezaba a pegarme, hace tres días me animé a denunciarlo. Se metió de tal forma en mi cabeza que me convenció de que la equivocada era yo, que todos esos golpes tenían una justificación”, escribió la joven junto a una serie de imágenes de su cara desfigurada por los golpes.

“Convenció a sus amigos de que yo estaba loca, después a su familia e incluso intentó hacerlo con la mía, era una persona tan simpática y amorosa en público que creía que cuando hablara nadie me iba a creer. Me miro en el espejo y no me reconozco, esa que veo no soy yo”, prosiguió el relato de la joven.

Según Infobae, tras la denuncia Noboa está refugiada en la casa de una amiga en la Provincia de Buenos Aires.

(telefenoticias)