El ayatollah Alireza Arafi fue designado para integrar el consejo de liderazgo tras la muerte de Jameneí

El régimen iraní nombró al clérigo de 66 años como el tercer miembro del órgano que ejercerá el mando provisional.

El ayatollah Alireza Arafi, de 66 años, fue nombrado este domingo como el tercer miembro del consejo interino que liderará Irán tras la muerte del líder supremo, Alí Jameneí, según informó la Asamblea de Discernimiento de Conveniencia del Sistema.

El régimen iraní designó al religioso para integrar este órgano provisional que se encargará de «liderar el país hasta que la Asamblea de Expertos, formada por 88 clérigos, designe a un nuevo líder».

Arafi, quien se desempeña como jurista del Consejo de los Guardianes, asume esta responsabilidad junto al presidente de Irán, Masud Pezeshkian, y al jefe del Poder Judicial, Golamhosein Mohseni Eyei.

La conformación de este triunvirato, según supo la Agencia Noticias Argentinas, busca garantizar la estabilidad institucional en un escenario de acefalía tras el fallecimiento de la máxima autoridad del país.

Mientras este consejo ejerce las funciones de mando, la carga de la sucesión definitiva recaerá sobre la Asamblea de Expertos, el cuerpo colegiado que posee la potestad legal para determinar quién ocupará el cargo de forma permanente.

La designación de Arafi completa así la estructura de mando transitoria que deberá pilotear la crisis política en Teherán.

