El aumento en el servicio de energía es solamente en Jujuy y fue autorizado por la SUSEPU

El aumento de luz EJESA lo hizo retroactiva al 1° de mayo de este año por lo que dijeron desde Proconsumer no corresponden aplicar una tarifa retroactiva, por lo que pidió a los usuarios realizar el correspondiente reclamo en la SUSEPU que es el órgano de contralor.

La Doctora Claudia González integrante de Proconsumer en declaraciones radiales se refirió a los últimos aumentos en el consumo de energía eléctrica donde en algunos casos hasta se duplicaron.

La referente fue muy tajante en sus declaraciones y puso claridad en lo sucedido para que los usuarios tengan en cuenta al momento de realizar el correspondiente reclamo.

González comento sobre el mismo, “nosotros nos sorprendimos desde la semana pasada con los reclamos de los usuarios en la asociación que nos manifestaban haber recibido facturas duplicadas en algunos casos o triplicadas, normalmente cuando nos hacen ese tipo de consultas, le preguntamos al usuario cuánto pagaba antes y ahora el consumo porque la resolución 182 de la SUSEPU autorizo este último aumento”.

Luego hizo alusión a la falta de comunicación para que los usuarios tomen conocimiento, “tanto como PRODELCO como PROCONSUMER, las dos asociaciones participamos de la audiencia pública, expusimos y correspondía que nos notificaran la resolución porque somos parte del expediente y no nos notificaron y tampoco la publicaron, directamente nos dimos con la sorpresa que teniendo el mismo consumo, con el mismo periodo del año anterior y el gas, como son consumos estacionales, para corroborar el consumo no tengo que fijarme en el periodo anterior porque nadie consume el mismo consumo, la luz se consume más cuando hace más calor y cuando hace más frio y para saber si no ha excesivo el consumo habitual tengo que comparar con este periodo con el mismo periodo del año anterior y en las mayoría de los casos no había exceso de consumo sino que la gente consumía lo mismo, lo que es preocupante”.

Luego se refirió a la autorización para que se aplique este aumento, “hay usuarios de casas de familia con 4 o 5 miembros y están entre los 12.000 y 18.000 pesos, anteriormente pagaban 6.000 pesos de luz y la empresa tiene la responsabilidad de satisfacer a los usuarios cuando solicitan cualquier consulta de cualquier tipo o demás porque es el derecho a la información de la Ley del Consumidor en los artículos 4 y 5, pero más allá de informar a que se debe el monto de la factura no creo que la empresa haga nada porque la empresa tiene a su favor un Ente que la autorizo a facturar de esa manera, entonces ellos no dejaran de facturar como la autorizo la resolución 182, pero en todo caso para dar marcha atrás con este aumento o que no sea alto debería venir en todo caso por parte del gobierno de la provincia la resolución de subsidiar en parte el precio de la energía a algunos usuarios, porque en estos momentos en Jujuy tenemos los usuarios de tarifa social subsidiados por fondos provinciales, porque en el gobierno de Macri se resolvió dejar de subsidiar a las provincias el monto de subsidio para tarifa social y en ese momento el gobierno de la provincia tomo la decisión de hacer frente a la tarifa social con fondos provinciales, lo que significa que EJESA cobra lo mismo por los 150 kilowatts y es distinto en el usuario que tiene el beneficio y la diferencia lo pone el Estado pero la empresa gana lo mismo, quien paga menos es el usuario y se compensa por lo que pone la provincia pero más que eso no hay ningún otro subsidio provincial”.

Asimismo expreso, “tenemos una política energética desde nación que es la mal llamada segmentación tarifaria, porque en realidad es una segmentación de subsidios donde se va a tener en cuenta la situación económica de los usuarios por la capacidad económica y se ha determinado 3 niveles, 1 con mayores ingresos, nivel 2 con ingresos medios y nivel 3 pequeños ingresos o usuarios en situación desfavorables y son los únicos que van a mantener todos los subsidios, nivel medio mantendrán algunos subsidios hasta el tope 400 kilowatts y el nivel 1 ningún subsidio”.

Sobre específicamente el aumento explicó, “este aumento que tenemos los jujeños ahora es solo para la provincia y lo autorizo la SUSEPU, pero además puede venir otro aumento en los próximos meses que saldrá de la segmentación tarifaria, el de ahora es por la autorización de la SUSEPU por medio de la resolución 182 que tiene fecha del 4 de julio y no se publicó en el Boletín Oficial hasta el martes de esta semana, entendemos que la empresa EJESA si estaba notificada por eso empezó a aplicar el aumento de forma retroactiva a partir del 1 de mayo lo que está mal desde el punto legal, porque ningún acto administrativo produce efecto en lo jurídico si no está publicado en el Boletín Oficial y en el caso de la resolución como es la conclusión de un proceso está en un expediente entonces debió notificarse a todas las partes del expediente, lo que no paso, con lo cual desde las asociaciones estamos pensando hacer este planteo porque no es solo nulo desde lo legal sino no podemos consentirlo porque es un mal precedente y no estamos obligados a pagar para atrás, es decir no nos pueden obligar a pagar los precios para atrás ni nos pueden facturar aumentos para atrás, lo que quedaría nulo son las facturaciones hechas antes de estar publicado pero después de estar publicado si y lo que quiero es que el presidente de la SUSEPU diga por qué le autorizo a EJESA el aumento de consumo en el primer escalón de 150 kilowatts del 42%”.

En cuanto a los reclamos que tiene los usuarios mencionó, “desde el derecho a la información para los usuarios tenemos garantizado por la ley de Defensa del Consumidor y por el artículo 42 de la Constitución Nacional que no es si quieren o como quieran, sino que es lo que ya deberían haber hecho, incluso la empresa tendría que haber mandado la remesa de las facturas en papel con una pequeña explicación y un formulario que diga a usted se le ha aumentado por la resolución 182 de la SUSEPU lo que hubiera ahorrado a que los usuarios vallan a la empresa, por eso le digo a los usuarios que vallan a la SUSEPU y formalicen el reclamo con la fotocopia de la factura bajo el concepto exceso de facturación y consumo desconocido, es decir que van y hacen ese reclamo donde le recibirán los datos de la factura que no hace falta ser el titular solamente mostrar los comprobantes de pago del medidor y la ley de Defensa del Consumidor dice que cuando un periodo a otro llega una factura con una diferencia de más del 75% automáticamente se presume un error en la facturación por lo tanto es la empresa quien tiene que dar las explicaciones y la autoridad administrativa de control que en este caso es la SUSEPU quien puede disponer distintas medidas, como ser la desglosacion de la factura de luz y agua o sino también la SUSEPU le ordene a EJESA que el usuario le reciba el mismo monto que pago el mes anterior para que pueda seguir pagando y después discutimos si correspondía o si se facturo cuando estaba vigente, pero cualquier en caso para evitar el corte tengo que ir a la SUSEPU y hacer el reclamo para luego salir con un número de expediente en mano el cual será referencia para cualquier otro tramite”.