El «arroz con huevo» se convierte en un plato habitual en La Paz por crisis alimentaria

La escasez de alimentos básicos tras 29 días de protestas en Bolivia ha llevado a que el arroz con huevo sea una opción recurrente en los hogares paceños, resaltando la crisis económica que enfrenta el país.

El arroz con huevo, un plato que tradicionalmente se reservaba para situaciones de emergencia en Bolivia, ha pasado a ser un componente esencial en la dieta diaria de numerosas familias en La Paz. Esto se debe a la escasez de pollo, carne, verduras y frutas, resultado de 29 días de bloqueos y protestas que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz.

«Lo despreciaba. Ahora nos gusta el arroz con huevo, me está salvando, lo mezclo con salchicha», comentó el viernes a The Associated Press Adela Gutiérrez, ama de casa y madre. Su familia solía consumir un pollo a la semana, pero actualmente se limita a medio. Para maximizar el uso de la carne, la desmenuza y la combina con arroz.

Por su parte, María Helena Rodríguez, jubilada, ha estado alimentándose de arroz con huevo día por medio, debido a que «el poco pollo que llega» debe ser racionado. «Tengo cinco perros y ellos también están a dieta», agregó.

Seis meses después de asumir el cargo, el presidente conservador enfrenta un aumento de protestas sindicales en todo el país, demandando su dimisión ante la falta de respuestas a la crisis económica más grave en 40 años.

Continuación de los bloqueos y aumento de precios

La carne aviar, que es la más consumida en Bolivia por su bajo costo, ha visto un incremento en su precio, duplicándose a causa de los bloqueos que rodean a La Paz. Los huevos también han experimentado un aumento significativo, al igual que la carne de res, frutas y verduras.

En las redes sociales, los usuarios comparten recetas alternativas utilizando carne de soya, seitán —un alimento vegetal a base de gluten de trigo— y apanados de lentejas.

El epicentro de las manifestaciones es La Paz, una ciudad andina con cuatro rutas de conexión hacia el resto del país y puertos en el Pacífico. De estas, solo una está parcialmente abierta; las otras tres están bloqueadas por manifestantes.

El gobierno ha organizado puentes aéreos con ayuda internacional para llevar productos básicos a la sede gubernamental, pero los bloqueos han frustrado los intentos de establecer «corredores humanitarios».

La falta de diálogo entre el Ejecutivo y la Central Obrera Boliviana ha agravado la situación. La COB, principal sindicato campesino, no participó en negociaciones recientes, exigiendo la derogación de órdenes de detención contra sus dirigentes.

En Santa Cruz, el motor agroindustrial del oriente, el pollo se vende a mitad de precio debido a la imposibilidad de llegar a los mercados. En Cochabamba, el avicultor Wilson Mazala ha denunciado la muerte de más de 100.000 pollos en granjas por falta de alimento, advirtiendo que la escasez se sentirá en los próximos meses por la falta de repoblamiento.

La crisis de combustible ha llevado a los hospitales a racionar el oxígeno y la alimentación de los pacientes, con más de 500 cisternas varadas en las rutas.

Malestar empresarial

Los empresarios y organizaciones civiles en Santa Cruz presionan para que el gobierno declare el estado de excepción. El presidente Paz ha denunciado que heredó un país quebrado tras dos décadas de gobiernos socialistas y solicita tiempo para solucionar la crisis.

Paz ha calificado las protestas como una conspiración, pero ha afirmado que está dispuesto a dialogar para atender las demandas. «Los bloqueos solo castigan a las familias», dijo recientemente, mientras su gobierno ha rechazado el uso de la fuerza para despejar las rutas por temor a agravar el conflicto.

(Cadena3)