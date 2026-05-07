El alerta naranja y amarilla es en gran parte del país

El Servicio Meteorológico Nacional emitió avisos para distintas zonas, entre esta la provincia de Jujuy.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó para este jueves alertas naranja y amarilla por tormentas y vientos fuertes para gran parte del país y una ciclogénesis que impactará en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

El alerta naranja por tormentas alcanza a CABA y provincia de Buenos Aires, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, Chaco y Formosa.

«El área será afectada por tormentas fuertes, algunas localmente severas. Las mismas estarán acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos periodos, actividad eléctrica frecuente, posible granizo y ráfagas que podrían superar los 90 km/h», indicó el SMN.

«Se estiman valores de precipitación acumulada entre 60 y 90 mm, que pueden ser superados en forma localizada», señaló el organismo.

A su vez, rige una alerta amarilla por fuertes vientos para el sur bonaerense, Jujuy, Chubut, Río Negro, Córdoba, Mendoza, La Pampa, San Luis, San Juan, La Rioja, Catamarca, Tucumán, Salta, el oeste de Formosa y Chaco, y el sur de Misiones.

«El área será afectada por vientos del sector sur y sudoeste, con velocidades entre 35 y 50 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/h», completó.

(Cadena3)