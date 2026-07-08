Mamdani aludió a la derrota del seleccionado egipcio ante la albiceleste durante un discurso a sus electores sobre un nuevo plan de transporte público.

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, afirmó el miércoles que Egipto fue “robado” al ser eliminado por Argentina en los octavos de final del Mundial 2026, con una derrota por 3-2.

Mamdani aludió a la derrota del seleccionado egipcio ante la albiceleste durante un discurso a sus electores sobre un nuevo plan de transporte público.

”’Si vas al trabajo en autobús, el ahorro es considerable. En seis meses, habrás pasado 24 horas menos en el autobús. Al cabo de un año, habrás ahorrado más de dos días de desplazamiento”, comenzó diciendo.

“Eso significa desayunar con tu familia. Significa tener tiempo para discutir sobre las bolas y los strikes en el partido de béisbol infantil de tu hijo. Significa llegar a casa a tiempo para la hora de acostarse. Significa estar de acuerdo con tus amigos en que Egipto fue robado ayer”’, declaró Mamdani, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

Nacido en Kampala, Uganda, Mamdani es el primer mandatario de Nueva York de origen inmigrante y de confesión musulmana.

La derrota egipcia por 3-2 ante Argentina en los octavos de final del Mundial 2026 encendió una polémica por una decisión arbitral que indignó a los egipcios. En la segunda parte, el VAR anuló un gol de Mustafa Zico por una falta previa.

Aunque Egipto marcó un gol válido poco después, Argentina remontó en los últimos minutos y ganó 3-2.

La Federación Egipcia de Fútbol presentó una queja formal ante la FIFA exigiendo una investigación contra el árbitro francés François Letexier y su equipo de asistentes, incluidos los encargados del videoarbitraje (VAR).

Agencia NA