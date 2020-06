El actor no le esquivó a la pregunta incómoda y dejó en claro lo que le pasa cuando lo cuestionan en las redes.

Todo artista sabe que el hecho de exponerse, más aún en la televisión, conlleva el estar dispuesto a recibir no solo halagos, sino también críticas. Y si antes los pocos que podían hacer oír su opinión eran quienes trabajaban en los medios, ahora cualquiera desde las redes puede decir lo que sea de quien quiera. Incluidos los haters, aquellos que se ensañan desde el anonimato.

Como actor de telenovelas que lleva años en la industria, Sebastián Estevanez está curtido en el tema y sabe las reglas del juego. Asegura que el ser señalado en los comentarios como “mal actor” es algo que lo tiene sin cuidado.

“A mí eso no me duele para nada”, dijo en Agarrate Catalina, por La Once Diez/Radio de la Ciudad. Sin embargo, aseguró que ser criticado “tampoco es lindo”.

“Tampoco es que no me importa, pero el resultado final para mí es la calle, no las redes. Cuando vas a un lugar y sentís que la gente te quiere, es lo mejor. Y si te quieren tus compañeros, ya está”, aseguró.

“Hay derecho a que algo no les guste, seguramente hay muchos actores mejor que yo”, agregó, humildemente.

Y cerró: “Todos los trabajos que hice, los hice con el corazón en la mano. Pensás que actúo mal, está perfecto, te doy un abrazo”.

(Ciudad Magazine)