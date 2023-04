El abogado de Jey Mammón contó lo que nadie sabía de la extorsión de Lucas Benvenuto al conductor

Jey Mammon está envuelto en un gran escándalo por las acusaciones de Lucas Benvenuto. Ahora bien, hace algunas horas quien rompió el silencio fue nada más ni nada menos que Fernando Burlando, el abogado del reconocido conductor.

El profesional habló sobre la supuesta extorsión de Lucas Benvenuto: “En realidad, hay unos mensajes de voz, que de alguna manera…Lucas lo llamó insistentemente y Jey no lo atendió. Yo no voy a develar este contenido que tiene que ver con la intimidad, porque si eso no está en una investigación judicial estaría cometiendo una grave imprudencia”.

“Hasta un delito, porque estaría transgrediendo las normas vigentes”, continuó. Cabe recordar que Jey le dio una entrevista a Jorge Rial. Fue el conductor de Argenzuela quien rompió el silencio y contó detalles de lo que fue la nota con el famoso.

“Llegué con las expectativas de una nota al tipo más buscado de este momento. Aún lo estoy regulando, me encontré con una nota muy fuerte, con un Jey Mammón con ganas de hablar. En la nota le tiré preguntas, le repregunté, tuvimos momentos muy tensos. Hubo cosas que no le gustó que dijeran de él”, comenzó.

Jorge Rial contó cómo vio a Jey Mammón en la nota

El conductor de Argenzuela lanzó: “Lo que pasa es que no es una cuestión de fe. Lo que se lo señala y se lo acusa va en contra de mis valores. Tuvimos una discusión sobre eso, el tema de la edad es fundamental en la nota. Para los que quieren saber, acá lloró. Tengo una convicción personal sobre ciertas cosas y no voy a tranzar sobre eso”.

Y reveló: “Habló de él, pero también le habló a Lucas. Es fuerte lo que dice, hasta empatizó con Lucas. Hay una frase fuerte que dice que es ‘a esta tele no vuelvo más’. La sensación sobre esto es de todos, él también lo sabe, no es tonto, por eso le pregunté qué buscaba con esta nota. Pero no me contesta”.

