el 97% de los nacimientos en Jujuy se realiza en maternidades preparadas para brindar atención segura

Espacios que cuentan con equipos capacitados y recursos adecuados para acompañar a las personas gestantes y recién nacidos, fortaleciendo un modelo de atención más humano, cercano y respetuoso durante el embarazo, el parto y el nacimiento.

En el marco de la Semana Mundial del Parto Respetado, el Gobierno de Jujuy, a través del Ministerio de Salud, reafirma la importancia de garantizar nacimientos seguros, acompañados y centrados en los derechos de las personas gestantes y sus familias.

En la provincia, las maternidades con Condiciones Obstétricas y Neonatales Esenciales (CONE) cumplen un rol fundamental para brindar atención segura y oportuna durante el parto y el nacimiento, favoreciendo además prácticas vinculadas al parto respetado y al acompañamiento integral de las familias.

El trabajo también se sostiene desde el primer nivel de atención, donde los equipos de salud acompañan a las personas gestantes a través de los controles prenatales, el seguimiento médico y la contención emocional durante todo el embarazo.

A esto se suman los espacios de Preparación Integral para la Maternidad (PIN) y Paternar, destinados a brindar información y herramientas para que las familias puedan vivir el nacimiento de manera más tranquila, segura y consciente.

La Ley Nacional de Parto Respetado garantiza el derecho de cada persona gestante a recibir un trato digno, respetuoso y acompañado, priorizando la escucha, la información clara y el protagonismo de las familias en el momento del nacimiento.

Según organismos internacionales, muchas complicaciones y muertes maternas y neonatales pueden prevenirse cuando los nacimientos ocurren en instituciones preparadas y con atención adecuada, reafirmando la importancia de seguir fortaleciendo el acceso a una atención segura y de calidad.

Desde el Ministerio de Salud se continúa trabajando para garantizar nacimientos cuidados, respetados y acompañados en toda la provincia.

Formación para fortalecer el parto respetado

En este marco, durante todo el mes se desarrollan jornadas de formación y reflexión para equipos de salud sobre temas fundamentales para la comunidad como duelo perinatal, embarazo y discapacidad, fortaleciendo una atención más inclusiva, humanizada y centrada en las familias.

Tras la exitosa jornada realizada hoy sobre duelo perinatal en el Materno Infantil, el cronograma continuará el 22 de mayo con el encuentro sobre embarazo y discapacidad en el Colegio Médico, y el 28 de mayo con una nueva instancia de abordaje sobre derechos, cuidados y decisiones en el nacimiento en el Hospital San Roque.