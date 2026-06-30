El 911 permitió localizar un vehículo en San Pedro robado en Buenos Aires

Personal policial de la Unidad Regional 2, intervino en un procedimiento que culminó con el hallazgo de un automóvil que registraba pedido de secuestro vigente.

El hecho se registró ayer, lunes 29 de junio, alrededor de las 17:30 horas, tras un llamado del 911 alertando que dos hombres ingresaban un vehículo al patio de una vivienda ubicada en barrio Tupac Amaru.

Al arribar al lugar, los efectivos entrevistaron a una persona, quien refirió ser el comprador del vehículo.

Tras verificar el dominio del automóvil marca Audi, se constató que registraba pedido de secuestro vigente en la provincia de Buenos Aires, quedando a cargo del personal de la Brigada de Investigaciones, continuando con las diligencias de rigor para esclarecer el hecho.