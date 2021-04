Egipto exige US$ 1.000 millones por devolver el Ever Given a sus dueños

Es por el costo de la operación para liberar el barco, la pérdida de las tarifas de tráfico (una fuente importante de dinero para Egipto) y por otros costos derivados del bloqueo del canal.

Parecía terminado el episodio del barco gigante que se había encallado en el canal de Suez (Egipto), trabando buena parte del comercio mundial, pero no.

El último capítulo tiene que ver con las consecuencias de lo acontecido y el resarcimiento: Egipto ha dejado al barco -al que lograron desencallar el 29/3 tras 7 días de trabajos de rescate- anclado en el Gran Lago Amargo -una enorma masa de agua que conecta por el norte con el Canal de Suez- hasta tanto sus dueños no le paguen una compensación por US$ 1000 millones.

“El barco permanecerá aquí hasta que se termine la investigación y se pague una compensación”, dijo Osama Rabie, presidente de la Autoridad del Canal de Suez, en la televisión estatal de Egipto, según recogió el diario The Wall Street Journal. “Esperamos un acuerdo rápido. En el momento en que se acuerde una compensación, permitiremos que el barco se ponga en marcha”.

Rabie aclaró que la compensación es por el costo de la operación para liberar el barco, la pérdida de las tarifas de tráfico (una fuente importante de dinero para Egipto) y por otros costos derivados del bloqueo del canal, que provocó un atasco de más de 400 barcos por cada lado del Canal de Suez.

El bloqueo del canal de Suez por el encallamiento del Ever Given ha generado pérdidas de aproximadamente US$ 230.000 millones para el comercio mundial, según la aseguradora Allianz.

La empresa japonesa Shoei Kisen Kaisha, dueña del Ever Given, dijo a la BBC que aún no ha recibido ninguna reclamación oficial por el Ever Given pero que están “en negociaciones”.

(Urgente24)