EEUU desplegará tropas en Nigeria para entrenar su Ejército contra extremismo

El despliegue de tropas estadounidenses busca fortalecer las capacidades del Ejército nigeriano frente al extremismo en el norte del país, donde la violencia ha aumentado en los últimos años.

El Gobierno de Estados Unidos anunció el envío de tropas a Nigeria para capacitar a las fuerzas armadas nigerianas en su lucha contra el extremismo. Esta decisión se produce en un contexto de creciente inseguridad en el norte del país, donde múltiples grupos armados operan con impunidad.

Las autoridades nigerianas informaron que el personal militar estadounidense no participará en operaciones de combate y que las fuerzas nigerianas mantendrán el control total de las acciones. El mayor general Samaila Uba, portavoz del Cuartel General de Defensa de Nigeria, explicó en un comunicado que este apoyo se enmarca dentro de la cooperación continua en materia de seguridad entre ambos países.

«Por invitación del Gobierno de Nigeria y como parte de nuestra prolongada colaboración en temas de seguridad, Nigeria recibirá un contingente de personal técnico y de entrenamiento de Estados Unidos», declaró Uba. Se estima que alrededor de 200 soldados estadounidenses llegarán al país, según un funcionario estadounidense que solicitó permanecer en el anonimato.

La atención de Washington hacia Nigeria ha aumentado en los últimos años, especialmente tras las declaraciones del ex presidente Donald Trump, quien acusó al país de no proteger a los cristianos de un supuesto genocidio. Esta afirmación fue rechazada por el gobierno nigeriano, que argumenta que la situación es más compleja y que las víctimas de los ataques no se limitan a una sola fe.

En diciembre, las fuerzas estadounidenses llevaron a cabo ataques aéreos contra milicianos asociados al grupo Estado Islámico en el noroeste de Nigeria. Además, el jefe del Comando de África de Estados Unidos confirmó que un pequeño equipo de oficiales militares ya se encuentra en Nigeria, brindando apoyo en materia de inteligencia.

Nigeria enfrenta una larga lucha contra numerosos grupos armados que buscan controlar el territorio, incluidos sectas islamistas como Boko Haram y su facción escindida, la Provincia de África Occidental del Estado Islámico. Otros grupos, como Lakurawa, también están activos en la región, dedicándose a actividades delictivas como secuestros y minería ilegal.

La crisis de seguridad se ha intensificado con la llegada de milicianos de la vecina región del Sahel, como Jama’at Nusrat al-Islam wal-Muslimin, que llevó a cabo su primer ataque en Nigeria el año pasado. Según las Naciones Unidas, miles de personas han perdido la vida en este prolongado conflicto, y se ha señalado que el gobierno nigeriano no está haciendo lo suficiente para proteger a su población.

Aunque los cristianos han sido atacados, muchos analistas indican que la mayoría de las víctimas son musulmanes en el norte de Nigeria, donde se registra la mayor parte de la violencia. Esta compleja situación ha llevado a cuestionar la eficacia de las respuestas del gobierno ante el creciente extremismo.

(Cadena3)