EE. UU. aumenta la tensión con Irán: “Estamos listos para actuar con solo apretar un botón»

El secretario de Defensa de los Estados Unidos, Peter Hegseth, lanzó este jueves una dura advertencia en medio del alto el fuego.

El secretario de Defensa de los Estados Unidos, Pete Hegseth, lanzó este jueves una dura advertencia a Irán, en medio del alto el fuego entre ambos países que se pactó el 8 de abril, y dijo que Washington está «listo para actuar” en caso de que Teherán no acepte “sabiamente” las condiciones de paz planteadas por el presidente Donald Trump.

“Estamos listos para actuar a la orden de nuestro Presidente y con solo presionar un botón», dijo Hegseth en rueda de prensa, en el marco de las negociaciones que se encuentran estancadas ya que ninguno de los dos gobiernos acepta las condiciones del otro.

Hegseth, ex presentador de la cadena FOX y considerado un “halcón” en el Gobierno de Trump, advirtió a Teherán: “Nos estamos fortaleciendo cada vez más, ustedes están desenterrando sus lanzadores y misiles restantes sin posibilidad de reemplazarlos”. (NA)