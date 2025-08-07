Educación firmó un convenio de pasantías con Hierronort

7 / agosto / 2025 Educación
Con el objetivo de fortalecer las prácticas profesionalizantes de los estudiantes de escuelas técnicas.
El Ministerio de Educación, a través de la Dirección de Educación Técnico Profesional (DETP), y la empresa Hierronort S.R.L. suscribieron un convenio marco de pasantías educativas, con la finalidad de fortalecer los trayectos formativos escolares a través de prácticas profesionalizantes para los estudiantes, relacionados con su formación y especialidad.
El acuerdo, firmado por la ministra, Miriam Serrano, y por el representante de la empresa, Andrés Cisneros, define entre sus objetivos pedagógicos: potenciar el vínculo entre educación y trabajo; complementar la formación académica de los estudiantes de escuelas técnicas mediante prácticas laborales; y enriquecer saberes, habilidades y aptitudes que faciliten su inserción en el ámbito laboral.
La ministra Serrano destacó que el convenio se encuadra dentro de la política prioritaria de integración entre Educación y Trabajo, enfocada en potenciar las capacidades técnicas y profesionales de los estudiantes para su vinculación con el sector productivo y la economía provincial.
“Celebro que los jóvenes puedan acceder a su primera experiencia laboral a través de las pasantías y prácticas profesionalizantes”, dijo la ministra, y resaltó “el compromiso del sector privado y empresarial con la educación”.
Acompañaron la firma del acuerdo: la directora de Educación Técnico Profesional, Eugenia Torramorel; los asesores de la DETP, Gabriela Ustares (pedagógica) y Darío Portal (técnico); y el auxiliar del Recursos Humanos de Hierronort, Nicolás Fernández.
