Educación: Capacitadoras amenazaron encadenarse frente a Casa de Gobierno si no encuentran solución

En Plaza Belgrano frente a Casa de Gobierno nuevamente llegaron los Capacitadores pertenecientes a Educación no Formal haciendo un reclamo sobre la posibilidad que no van a depender del Ministerio de Educación sino de la UCEPPI.

La referente de los Educadores e Instructores no Formales María Polo comentó, “este año en el mes de agosto nosotros pedíamos una mejora laboral porque somos personas que estamos frente alumnos dictando diferentes cursos y talleres de educación no formal, entonces solicitábamos que los compañeros capacitadores pasen a ser instructores, porque nosotros los instructores tenemos una pequeña mejora, nosotros cobramos aguinaldo, cobramos vacaciones pagas, pero igual no deja de ser un sueldo muy bajo”.

Seguidamente expresó, “nosotros estamos cobrando entre $ 25.000 pesos con una antigüedad de 12, 18, 20 o 24 años entonces venimos cobrando ese sueldo por ello estamos solicitando una mejora laboral y hace 2 días atrás nos enteramos de una triste noticia de que se ha creado por un decreto en plena pandemia, mientras nosotros estábamos ocupados viendo como podíamos hacer para llegar a nuestros alumnos y poderles enseñar de forma remota, el gobernador y toda su comitiva estaban planificando como desmejorar nuestra situación creando el decreto N° 3508, el cual dice que nosotros tanto los capacitadores como los instructores que pertenecemos a Educación nos bajan a la Unidad Coordinadora de Planes y Programas Interministeriales en vez de mejorar nuestra situación. Nos han dejado con un simple plan social en donde no vamos a tener aportes, no vamos a tener obra social y esa es la indignación que tenemos”.

Luego Polo remarcó, “el día de ayer estuvimos con huelga de hambre acá en la plaza y la levantamos porque supuestamente teníamos una reunión hoy a las 9 de la mañana con el señor coordinador Eduardo Díaz. Nos hicimos presente todos los que estamos acá y el señor estaba ausente, supuestamente estaba en Casa de Gobierno esperando al gobernador, tenemos entendido que ya no está en Jujuy porque él está ocupándose de su candidatura en la presidencia de su partido, entonces el repudio que nosotros tenemos a ese decreto es total, vamos a hacer huelga de hambre y nos vamos a encadenar, no nos vamos a mover definitivamente digan lo que nos digan de la plaza hasta que no retrocedan con ese decreto que nos perjudica tanto laboralmente”.

Asimismo explicó la referente, “nosotros en su mayoría somos mujeres que mantenemos nuestros hogares con ese sueldo y no puede ser que el señor gobernador se burle de esa manera de nosotras las trabajadoras que venimos hace año ejecutando esta labor conteniendo la sociedad y que están excluida de la clase formal, es tanta la bronca que tengo porque todo mi esfuerzo está tirado en un plan social, no sé si el día de mañana tendrá una continuidad o me darán de baja, todos mis aportes y mi trabajo tirado y pisoteado por el señor gobernador, no puedo entender cómo puede seguir gobernando una provincia maltratando a sus trabajadores de esta manera”.

Referido a los reclamos detalló, “nosotros hemos ido a hablar con el ministro de Hacienda, con la ministra Educación que no nos atendió, nos mandó a su secretaria la señora Verónica Humacata, en el Ministerio de Trabajo, hemos hablado con la señora Mónica Balderrama, nos han hecho presentar notas y papeles probatorio que hasta el día de hoy no tenemos ninguna respuesta, cuando ellos se han comprometido, tengo las grabaciones y pruebas de todo lo que ellos han dicho comprometiéndose a solucionarnos el problema y no han solucionado nada, lo único que han hecho ha sido dejarnos en un triste plan social cuando nosotros hemos dado toda nuestra vida en clases a todas las personas de oficio para que las personas puedan tener una salida laboral”.

A su vez añadió, “otro punto es que ellos se han dedicado a crear secretarías, por eso la vez pasada dije que las capacitaciones son el centro de negociación política que tiene el gobierno, porque de ahí crearon secretarías para meter más gente, es decir su gente y como nos dijeron en el Misterio de Educación ellos están solucionando problemas inclusive a la gente que no es de ellos y creo que no corresponde que se haga una sectorización partidista cuando somos trabajadores del Estado, entonces se han dedicado a crear secretarías para meter a su gente con capacitaciones y ahora están denigrando la Coordinación, de hecho la hicieron desaparecer esa era su intención y a la nefasta, señora Viviana Maurín que ha sido ella la encargada de entregar la Coordinación de Educación no Formal y todos los compañeros son testigos de que la señora Viviana Maurín ha sido la que se ha encargado de degradar la coordinación y dejarla así de ausente cómo está ahora, ella le ha hecho la vida imposible a varios compañeros, tiene muchas denuncias en el Ministerio de Trabajo y nadie hizo nada con respecto a esas denuncias porque ha sido maltratadora, no solamente verbalmente, ha sido maltratadora con el trabajo, vivió maltratando a todos sus trabajadores y amenazándolos, yo tengo grabaciones de voz, no se puede seguir así bajo este gobierno de presión y de persecución porque nos han perseguido a todos estos años, desde que entró este gobierno nos han perseguido y oprimido de tal manera que hay compañeras que tenían cáncer e igual las hacían ir a trabajar después de hacerse la quimio”.

Para finalizar expresó, “vamos a seguir acá por tiempo indeterminado encadenadas en huelga de hambre, así nos tengan que sacar en ambulancia vamos a continuar acá y eso va a quedar en la espalda del señor gobernador en su campaña y en su estructura se va a visibilizar eso porque no es posible que la haga lo que hace a espaldas nuestras creando un decreto cuando nosotros estábamos dictando las clases”.