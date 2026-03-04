Ecuador expulsa al embajador de Cuba y agrava la tensión diplomática entre ambos países

El gobierno de Daniel Noboa declaró “persona non grata” al jefe de la misión cubana y ordenó la salida de todo el personal diplomático en un plazo de 48 horas.

El gobierno de Ecuador decidió declarar “persona non grata” al embajador de Cuba en Quito y a todo el personal de la misión diplomática, en una medida que profundiza la tensión entre ambos países y podría derivar en una ruptura de relaciones.

La decisión fue anunciada por la Cancillería ecuatoriana y obliga a los diplomáticos cubanos a abandonar el territorio nacional en un plazo máximo de 48 horas, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

La disposición se apoya en el artículo 9 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, que permite a un Estado receptor expulsar a diplomáticos extranjeros sin necesidad de explicar públicamente los motivos. Además del embajador, la orden también alcanza a consejeros, secretarios, agregados y personal administrativo de la representación cubana en el país sudamericano.

En paralelo, el Ejecutivo ecuatoriano resolvió poner fin a las funciones de su propio embajador en La Habana, lo que en la práctica configura un fuerte deterioro en los vínculos bilaterales. La medida fue oficializada mediante una nota diplomática del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana.

Hasta el momento, las autoridades de ambos países no dieron detalles sobre las razones que motivaron la decisión ni sobre los pasos que seguirán en el plano diplomático. Sin embargo, la expulsión masiva del personal de una embajada es considerada un gesto de alta gravedad en las relaciones internacionales y suele anticipar un período de mayor confrontación política entre los Estados involucrados.

#AgenciaNA