Duro revés para Giorgia Meloni: el «No» ganó el referéndum y frenó la reforma judicial

La propuesta del gobierno fue rechazada por la mayoría de los votantes y no podrá avanzar. La alta participación convirtió la consulta en un plebiscito político sobre la gestión.

Italia le dio un fuerte golpe político a Giorgia Meloni este lunes, al imponerse el “No” en el referéndum sobre la reforma judicial, con un 54,1% de los votos que dejó sin efecto el proyecto impulsado por el oficialismo.

La iniciativa buscaba separar las carreras de jueces y fiscales y modificar el funcionamiento del Consejo Superior de la Magistratura, en una reforma considerada clave por el gobierno. Sin embargo, el resultado marcó el primer gran traspié de la coalición de derecha desde su llegada al poder en 2022.

La jornada estuvo atravesada por una alta participación, cercana al 60%, muy por encima del último antecedente de 2020. Este nivel de concurrencia transformó una discusión técnica en un plebiscito político sobre la justicia y la independencia institucional, legitimando el rechazo social a la iniciativa.

Tras conocerse los resultados, Meloni fue breve: “Respetamos la decisión de los italianos y seguiremos adelante”. Por su parte, el ministro de Justicia, Carlo Nordio, reconoció: “Tomo nota con respeto de la decisión del pueblo soberano”.

Para analistas internacionales, el resultado impacta de lleno en el escenario político rumbo a las próximas elecciones. “Es un resultado muy, muy malo”, afirmó el politólogo Daniele Albertazzi, quien consideró que la primera ministra perdió apoyo en un tema central de su agenda.

La reforma retomaba una histórica bandera de la derecha italiana, impulsada en su momento por Silvio Berlusconi, y tenía como eje la separación total entre jueces y fiscales, una medida que la oposición interpretó como un intento de debilitar la figura del fiscal.

El mapa electoral dejó una Italia dividida: mientras el sur y el centro rechazaron la propuesta, el norte-este -con regiones como Lombardía y Véneto- fue el único donde ganó el “Sí”.

En paralelo, en la circunscripción de América Meridional -incluida la Argentina-, los datos parciales mostraron una tendencia inversa, con un amplio respaldo al oficialismo.

Las repercusiones tras la victoria del «No» en el referéndum

Desde la oposición celebraron el resultado. El ex primer ministro Giuseppe Conte afirmó: “¡Lo logramos! Viva la Constitución”, mientras que Elly Schlein interpretó el resultado como una señal de desgaste del gobierno.

Incluso dirigentes que apoyaban la reforma, como Matteo Renzi, admitieron el impacto: “Cuando el pueblo habla, el Palacio debe escuchar”.

Pese al intento del oficialismo de relativizar el resultado, el rechazo ya tuvo consecuencias: Cesare Parodi presentó su renuncia, mientras sectores judiciales celebraron lo que consideran una defensa de su independencia.

Aunque Meloni ratificó que no dejará su cargo, el resultado abre una nueva etapa política de cara a 2027, con una oposición fortalecida y un gobierno que enfrenta límites en el respaldo social a sus reformas.