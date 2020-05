Duro descargo de Rodrigo Lussich, quebrado en llanto contra Chiche Gelblung: “Fueron 20 años de forreo”

El panelista de Intrusos habló del escándalo que vivió con el periodista en Polémica en el bar.

La discusión del jueves por la noche entre Rodrigo Lussich y Chiche Gelblung en Polémica en el bar trascendió la fantasía de los tradicionales debates del clásico de la televisión. Es que Lussich aguantó varias de las habituales “chicanas” de Gelblung, pero en determinado punto se levantó de la silla y abandonó el estudio enojado.

“Yo no sabía que eras abogado. Dejate de hinchar las pelotas”, ninguneó Chiche a Rodrigo cuando el uruguayo explicaba la marcha del expediente. La pelea verbal continuó, y el panelista de Intrusos se retiró en el instante en que Gelblung le enrostró que no hubiera analizado con tanta rigurosidad el caso del fallecimiento de Débora Pérez Volpin en un sanatorio como ahora lo hace con Rubén Mühlberger.

“Han sido 20 años de una cantidad de situaciones de forreo. Como movilero, como columnista durante años en radio Mitre, como socio de él que fui junto a adrián pallares”.

En este contexto, Jorge Rial le dio un tiempo a Lussich para que haga un descargo. “Me resultó muy incómodo vivir eso. Pido disculpas porque nunca me había levantado de un programa. Soy un profesional y no es lo que se espera de mí. Pero mi cuerpo se defendió de una acción de maltrato”, arrancó.

Apenas conteniendo sus lágrimas, arrancó: “Trabajé con Chiche y lo estimo mucho a él y su familia. Pero a nivel personal han sido 20 años de una cantidad de situaciones de forreo. Como movilero, como columnista durante años en radio Mitre, como socio de él que fui junto a Adrián Pallares (N del R: en RatingCero.com). El maltrato es producto de un estilo, no es personal y lo sé. Pero cuando ayer me vi forreado una vez más por Chiche sentí un ‘deja vu’ y pensé ‘no me está pasando de nuevo’. No me puede estar pasando, desde el ninguneo de si soy abogado, que si lo defiendo, que si no hablo. Venía de parte de alguien a quien quiero, por eso me duele más todavía”.

Entre conmocionado e indignado, explicó su desplante: “Fue lo que pude hacer para evitar un mal mayor, o una situación más penosa. No me parece que la reacción más correcta sea levantarse de un programa. Pero fue el mal menor en relación lo que me pasaba, que tiene que ver con una relación profesional con la que sufrí un montón de forreo, como muchos otros profesionales y colegas. Tiene que ver con un estilo arcaico en los medios que no va más, por mi lugar de entretener y hacer reír lucho. La televisión del forreo, el maltrato, de los garcas, no va más. La televisión de estos personajes arcaicos que atrasan cien años, no va más”.

“En una posición de trabajo en la que él era dominante fui víctima. Hoy por lo pronto soy un par y no voy a soportar maltratro de ningún tipo. Ante esa situación me levanto y me voy. Sin nada que decir ni agregar. Es lo que me salió, es lo que pude y la pasé como el cu… No se lo deseo a nadie. Me llevó a situaciones que viví, que por suerte hacía mucho que no vivía y a las que le digo no. En mi caso estar en la tele no es a cualquier precio. Mucho menos si el precio es un pan amargo y un maltrato, no me lo merezco. Nadie se lo merece. Pero es mi límite”, cerró Rodrigo Lussich en su duro descargo contra Chiche Gelblung.

(Ciudad Magazine)