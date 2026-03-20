Duro comunicado de la ONU sobre la política de Milei

A poco de que se cumpla medio siglo del último golpe de Estado, relatores especiales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) advirtieron que el Gobierno de Javier Milei está generando “alarmantes retrocesos” en materia de Memoria, Verdad y Justicia.



“Lamentablemente hoy estamos observando un rápido deterioro del liderazgo mundial de Argentina”, señalaron en un comunicado distintos expertos de la ONU.

No es la primera vez que los relatores de la ONU le advierten al Gobierno sobre los retrocesos. Desde 2024 han enviado seis comunicaciones haciéndose eco de esta política de desmantelamiento.

La administración de La Libertad Avanza (LLA) combina un discurso que niega o relativiza los crímenes con una política de desmantelamiento de las políticas de justicia y memoria.

En ese sentido, ha llevado adelante medidas que eran pedidas por los perpetradores: desarmar los equipos de relevamiento de archivos de las Fuerzas Armadas, desmantelar las querellas de la Secretaría de Derechos Humanos —que también fue degradada—, eliminar el cuerpo de peritos para los juicios de lesa humanidad, reducir la Conadi o vaciar los sitios de memoria.

En esa línea, los expertos llamaron a “restablecer sin demora las instituciones y las políticas desmanteladas y a cesar las acciones que erosionan el legado histórico”.