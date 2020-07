Dura acusación de Nicole Neumann contra Fabián Cubero y Mica Viciconte: “Les depilaron las piernas a mis hijas”

La panelista de Nosotros a la Mañana habló con Ciudad, tras dar detalles en LAM del nuevo escándalo con Poroto.

La batalla judicial entre Nicole Neumann (39) y Fabián Cubero (41) sumó otro capítulo en las últimas horas, cuando el padre de Indiana (11), Allegra (9) y Sienna (6) le hizo una demanda penal a su exesposa por no habérselas entregado como tenían pautado. El nuevo litigio provocó la bronca de la panelista de Nosotros a la Mañana, quien habló del tema con Ciudad.

“La verdad es que Fabián me mandó a hacer un hisopado por un dolor de panza o no me daba a mis hijas. Me lo hice y dio negativo, obvio. Entonces, le pedí a él y su novia por los casos de Covid-19 confirmados donde ella trabaja (El Nueve) y porque mis hijas me cuentan que no toma los recaudos al volver del trabajo y están preocupadas. Y Fabián se negó a hacerse el hisopado”, remontó sobre el origen de la flamante discordia.

Luego, Nicole aclaró: “Fabián también se negó a ver mañana en su cumpleaños a Sienna (6), incumpliendo el convenio firmado. Además, mañana la menor tiene un turno importante en el médico que está enfrente a nuestra casa. Por lo cual, hoy las nenas no pudieron retirarse con Fabián. Él ya estaba al tanto de esto y también los abogados. Pero igual quiso ir a radicar una denuncia en mi contra. Así me hace una demanda por plata cada semana y también para bajarme la cuota alimentaria, para que yo pague el colegio y demás”.

“Lo único que quiero, espero y deseo es que esto se termine lo antes posible, sobre todo por el bien de mis hijas. Aparte, porque yo ya estoy agotada realmente. No puedo más con todo esto”.

Cansada y angustiada por las continuas peleas que escalan en los medios, Neumann reflexionó: “La verdad es que esto es agotador. Es doloroso que todo el tiempo estén publicando todo en la prensa y que el padre no corte más con estas situaciones. No sé cómo va a terminar esto. Lo único que quiero, espero y deseo es que esto se termine lo antes posible, sobre todo por el bien de mis hijas. Aparte, porque yo ya estoy agotada realmente. No puedo más con todo esto”.

Por otra parte, Nicole también le contó detalles a Karina Iavícoli en Los Ángeles de la Mañana de lo que sus hijas le relatarían sobre lo que sucedería en el hogar que comparten Cubero y Mica Viciconte: “Viven googleándome, me lo cuentan mis hijas, para ver todo lo que hago y armar bardos mediáticos conmigo. ¿Quién habla de ella y su trabajo? Están obsesionados conmigo”. Y acotó enfurecida: “Les depilaron las piernas a mis hijas, (Allegra) de 9 y (Sienna) 5 años”.

“Mi hija de seis años le pidió (a Mica) que se bañe y que se cambie la ropa, y M.V. le gritó: ‘No tengo 12 años para que vos me digas lo que tengo que hacer. No me toques’. Estas situaciones son las que a mí me ponen muy mal y son las que hablo con mi abogado. Estoy podrida. Yo no puedo ir a trabajar, pero después cuando les conviene sí tengo que ir a trabajar. Ella (por Mica) tampoco las ayuda con la tareas”, enfatizó Nicole Neumann para desarrollar los problemas que mantiene con Fabián Cubero y Mica Viciconte.

(Ciudad Magazine)