Duki: “Crecí escuchando Virus, Charly García y Los abuelos de la nada”

Desde el Movistar Arena, el músico argentino que sigue rompiendo récords, nos contó cómo fue la producción de su disco “Desde el fin del mundo”

Mauro “Duki” Lombardo está sentado frente a una de las clásicas mesas de las conferencias de prensa. Con una sonrisa que va de oreja a oreja, el artista de solo 24 años que hoy se posiciona como una de las voces más influyentes de Latinoamérica, charla con más de 100 periodistas sobre el lanzamiento de su disco “Desde el fin del mundo”. El escenario de este encuentro virtual es el Movistar Arena y mientras Duki da la bienvenida a la presa con su simpático “holi”, en la mente de todos nosotros hay una verdad absoluta: estamos frente a un artista que supo cambiar la escena local del trap, que de manera constante marca tendencia y que su influencia se cuenta por millones. Y su último disco es tan solo una de las tantas pruebas de esto: lanzado el pasado 22 de abril, ya supera los 41 millones de reproducciones en Spotify, posicionándolo dentro del Top200 de Argentina.

Desde el fin del mundo” llega con un sonido innovador y muy diferente ¿Cuál fue la búsqueda detrás de esto?

Como todos saben, yo vengo del freestyle. Vengo de rapear. Vengo de las Batallas. Pero los raperos tenemos un problema: siempre que hay un bombo y una caja, queremos caer arriba rítmicamente. Siempre estamos forzando la rima y mientras más rimas podemos meter seguidas, más nos gusta. Entonces siento que eso me encerraba un poco y a mí me gusta toda la música, pero en especial el rock. Entonces estaba hablando con Yesan, le dije que necesitaba hacer más música, hacer algo distinto, salir de la monotonía de los beats del trap. Con él -que es un guitarrista de la ostia- ya desde “Chico estrella” -que fue el primer tema que hicimos- arrancamos en base a la guitarra en la búsqueda de desestructurar los beats del trap, romper con esa monotonía ¿no? Eso fue un gran motor para todos los temas.

A través de su canal de YouTube, Duki lanzó 18 videos musicales videoclips convirtiéndolo en un concept álbum épico, en donde reúne a los principales representantes de la escena sudamericana, todos compartiendo un mismo.

El disco combina sonidos clásicos con otros súper futuristas ¿Hay algo del pasado que extrañas y cómo te imaginás el futuro?

Siento que uno siempre extraña cosas del pasado, pero yo soy del pensamiento que lo mejor siempre está por venir. Haya pasado lo que haya pasado. Yo veo la vida como un proceso evolutivo en el cual, mientras más tiempo paso acá en la Tierra, más cosas aprendo, mejor persona me vuelvo, más puedo hacer, más entiendo a la gente y al mundo que me rodea. Disfruto muchísimo el presente, soy una persona que disfruta el presente, pero también siempre estoy predicando lo que quiero que pase en el futuro.

Además del éxito entre sus fanáticos, parte de la promoción del disco incluyó un enorme billboard en pleno Times Square (Nueva York), así como en las calles de México, España y Buenos Aires.

¿Tuvo la cuarentena algún tipo de impacto en la producción del disco?

Netamente hablando de la producción y a la hora de crear canciones, la cuarentena no afectó en nada porque el trabajo lo hacemos desde nuestras casas. En el momento que tuve que viajar a Miami, por suerte pude viajar sin problemas. La verdad que antes que un impedimento fue una ayuda: veníamos todos en un mood que estábamos encerrados en casa, sin hacer mucho, enfocados netamente en nuestra música. Fue un motor que ayudó que este disco salga así y que todos nos enfoquemos así en esta manera.

¿Tenés un tema favorito de “Desde el fin del mundo”?

Tengo una canción favorita. Es “Luna”. Me parece una canción que transmite una sensación muy linda, como de esperanza pero un poco melancólica. Me gustó y disfruté mucho hacerla. Me encanta.

¿Qué artistas argentinos te formaron como músico y sentís que hoy te permiten seguir transformando el trap ?

Soy muy melómano. Debe ser culpa de mi gusto por el arte y que en mi familia siempre se escuchó mucha música. Me acuerdo de muy chiquito estar escuchando Virus, Charly García, Los abuelos de la nada. Cuando empecé a crecer durante los 2000, también empecé a experimentar con bandas de otros lados. Pero creo que toda esa gente además de ser músicos, eran poetas, escritores. Son todas personas que siempre pudieron expresar lo que sentían, en cuanto al mundo y a las cosas que les pasaban. Lo explicaban y lo contaban de una forma que cualquier otra persona que no esté viviendo lo mismo, se pudiera sentir identificada. Ninguno de nosotros es Charly, pero cuando él canta “Yo tuve el fin y era más. Yo tuve el más y era el fin. Yo tuve el mundo a mis pies. Y no era nada sin tí”. Lo sentís. A mí se me pone la piel de gallina. Ninguno de nosotros es Charly, nunca lo vamos a ser y no vamos a tener la vida que él tuvo pero es mega-loco que puedas sentirte tan conectado con algo que cantó él desde su perspectiva. Creo que eso es lo que nosotros más agarramos, esa capacidad de dar imágenes sensoriales, de explicar emociones, situaciones. Es salir de la vida que tiene uno de súper estrella y poder hacer partícipe al oyendo.

Para “Desde el fin del mundo”, Duki reunió a algunos de los los artistas sudamericanos más reconocidos del género como Bizarrap, YSY A, Rei, KHEA, Neo Pistea, Mesita Pablo Chill-e, Farina, Lucho SSJ, Ca7riel, Obie Wanshot, Young Cister, Lara 91k, Pekeño 77, entre otros.

En este disco trabajaste con muchos artistas diferentes ¿Con quién te gustaría hacer dupla? ¿Quién ese “gran” pendiente que tenés?

Justin Bieber.

Justin “motherfucker” Bieber

Creo que lo dije la primera vez que me hicieron una nota.

O sea, si tengo que decir uno del mundo y flipando, Justin Bieber.

Me gusta cómo está llevando el R&B, creo que puede haber un punto de conexión que estaría lindo.

Seguís rompiendo récords y creciendo como artista en la escena local e internacional ¿Cómo llevas esto?

Mi familia son quienes más me mantienen con los pies en la tierra. Mi papá, mi mamá, mi hermano menor, mi hermana menor y mi hermano mayor, Nahuel. Que -literalmente- son mi equipo de trabajo aparte de ser mi núcleo para la vida. La verdad que son las personas que, en dos segundos, me pueden cambiar el estado de ánimo.

Creo que puede pasar que, cuando sos el líder de tu núcleo de trabajo, no generás tanta empatía o hay cosas que no te quieren decir o siempre están ahí intentando cumplirte los caprichos. Entonces si no tenés alguien que te lleve a tierra, llega un momento en el que dejás de generar empatía y empezás a pensar que sos superior a los demás o vales más que lo demás. Lo cual es totalmente erróneo.

Yo si hago algo, mi mamá en dos segundos me dice “Mauro ¿Qué estás haciendo?” Y si hice algo que la afectó a ella, me pongo mega-mal. Realmente me pongo mal. Y al día de hoy eso sigue siendo lo que más cuerdo me mantiene.

(La Nación)