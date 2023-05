Dramático relato de Silvina Luna sobre su estado de salud: “Estoy atravesando un momento muy crítico”

La modelo contó detalles sobre el sufrimiento que padece luego de la mala praxis que le hicieron en una cirugía estética a cargo de Aníbal Lotocki.

En la noche del martes, la modelo Silvina Luna se sinceró y contó detalles sobre su estado de salud actual y explicó cómo vive luego de la mala praxis que le realizaron en una cirugía estética a cargo del doctor Aníbal Lotocki.

En una entrevista con Ángel de Brito en el ciclo LAM, la actriz dijo que tiene una bacteria y que necesita un trasplante de riñón. En ese contexto, reflexionó y trató de dar un mensaje para concientizar a las mujeres: “Miren su belleza única, yo no me creía suficiente y siempre necesitaba más”, lanzó.

“Estoy atravesando un momento muy crítico en mi vida. Como un proceso bastante profundo donde intento estar bien, pero son muchas cosas las que me están pasando y las transito como puedo”, agregó Silvina Luna.

En ese momento, la modelo aprovechó y habló a corazón abierto: “A las chicas que miren su belleza, única, por qué querer tener otra cara u otro cuerpo. A mí me pasó que no me creía suficiente y siempre necesitaba como. Mucho tiempo callé porque me daba vergüenza hablar de esto. Hoy tenía nervios de hablarlo y está bueno sacarlo”.

“Estoy viviendo una pesadilla”

En otro momento de la charla con Ángel, Silvina Luna contó cómo vive su día a día: “Hay momentos de aceptación y momentos que me despierto y digo ‘estoy viviendo una pesadilla’. Pero estoy acá, firme, de pie, siempre fui una persona de salir adelante. Siempre tengo recaídas. Son más los momentos buenos que busco en el día a día, buscar momentos de alegría, eso me hace muy bien”.

Al día de hoy, la salud y la vida de la modelo depende de la diálisis a la que se somete tres veces por semana y cuatro horas por día. “Me llevo un libro, trato de dormir para que no se me haga tan largo. Sé qué almohadones llevarme, es como un club. Veo gente mayor ahí y digo ‘me la tengo que bancar’. Los sillones son muy incómodos, son 4 horas que estás quieto. Empecé con un dolor en el ciático y las piernas desde que empecé diálisis y fue muy duro porque se hizo crónico…”, explicó.

Luego, casi al final de la entrevista, habló sobre el sufrimiento que padece. “Son dolores que nunca he tenido. Cuando uno vive con dolor no podés pensar en nada. De a poco van encontrando los analgésicos posibles para que me pase”, compartió sobre el durísimo momento que está atravesando, y aclaró que por suerte está muy acompañada por su hermano, quien tiene 37 años, porque sus padres murieron.

(Canal26)