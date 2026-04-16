Dos nuevas ablaciones: Jujuy afianza su calidad solidaria a través de la donación de órganos

El compromiso comunitario y el trabajo de salud en red, amplía las posibilidades con cada nueva ablación de órganos y tejidos.

El Ministerio de Salud de Jujuy informa que recientemente se efectuaron en la provincia dos nuevos procedimientos de ablación, uno en el Hospital San Roque y el restante, con carácter multiorgánico en el ámbito privado, lo que significa un total de 28 operativos alcanzados en el transcurso del año gracias a la sensibilización de la comunidad y el compromiso con la donación de órganos que permite salvar vidas.

La promulgación y la aplicación de la Ley Justina en 2018 junto a una política sanitaria especifica en Jujuy permite a la provincia sostener un desempeño sobresaliente a nivel regional en materia de donación de órganos mientras la articulación entre equipos de salud e instituciones especializadas continúa aportando a una red solidaria, que brinda nuevas oportunidades a personas de todas las edades en situaciones críticas de salud que se encuentran en lista de espera para un trasplante.

Sobre la donación de órganos

Por consultas, se encuentra a disposición el Centro Único Coordinador de Ablación e Implante de Jujuy (CUCAIJUY), en Güemes 1360, San Salvador de Jujuy, de lunes a viernes de 8 a 14 horas; teléfono 4221228.