Dos nuevas ablaciones: Jujuy afianza su calidad solidaria a través de la donación de órganos

Por /

El compromiso comunitario y el trabajo de salud en red, amplía las posibilidades con cada nueva ablación de órganos y tejidos.

Se suman más ablaciones en la provincia

El Ministerio de Salud de Jujuy informa que recientemente se efectuaron en la provincia dos nuevos procedimientos de ablación, uno en el Hospital San Roque y el restante, con carácter multiorgánico en el ámbito privado, lo que significa un total de 28 operativos alcanzados en el transcurso del año gracias a la sensibilización de la comunidad y el compromiso con la donación de órganos que permite salvar vidas.

La promulgación y la aplicación de la Ley Justina en 2018 junto a una política sanitaria especifica en Jujuy permite a la provincia sostener un desempeño sobresaliente a nivel regional en materia de donación de órganos mientras la articulación entre equipos de salud e instituciones especializadas continúa aportando a una red solidaria, que brinda nuevas oportunidades a personas de todas las edades en situaciones críticas de salud que se encuentran en lista de espera para un trasplante.

Sobre la donación de órganos

Por consultas, se encuentra a disposición el Centro Único Coordinador de Ablación e Implante de Jujuy (CUCAIJUY), en Güemes 1360, San Salvador de Jujuy, de lunes a viernes de 8 a 14 horas; teléfono 4221228.

Scroll al inicio