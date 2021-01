Docentes suplentes y reemplazantes manifestaron frente de las oficinas de Región IV de San Pedro de Jujuy

Continúan los reclamos de los docentes pertenecientes a Región IV con jurisdicción en el Departamento de San Pedro

La docente Marisol Justiniano una de las referentes comentó durante los reclamos, “nosotros los docentes titulares suplentes o reemplazantes nos autoconvocamos aquí por la crítica situación y como es de público conocimiento, en rechazo del decreto 1807.

“Además sufrimos muchos atropellos por parte del gobierno en estos momento, aquí hay muchos compañeros que no tienen trabajo”, agrego.

Así también expreso, “tengo entendido que hay 2 puntos de vista a nivel nacional y provincial en cuanto al inicio de clases, nosotros como docentes queremos volver a las aulas, el año pasado hemos sufrido mucho en cuanto a las clases virtuales, en mi caso tuve muchos alumnos que no tenían Whatsapp y no tenían medio ni recursos para poder aprender. La realidad de San Pedro de Jujuy es muy grave, faltan recursos tecnológicos y ahora queremos retornar a las clases presenciales, que no digan que no queremos volver a trabajar yo trabaje enferma con Dengue, con Covid pero trabaje igual desde mi casa”.

Por otra parte remarcó, “no digan que no queremos volver nosotros trabajamos igual además del mísero sueldo que nos pagan, desde el ministerio dicen que pagaron presencialidad premio y la verdad es que no tenemos recibo del año pasado, no tenemos constancia de nuestros haberes, basta de mentir y decir tantas cosas de los docentes, yo soy madre y quiero que mis hijos vallan a las escuelas por que el año pasado fue un año de educación perdida, pero en un lugar seguro y con recursos, no como lo está planteado el gobierno provincial”.

A su vez añadió, “estoy disconforme como se nos ha tratado a nosotros los docentes, yo quiero volver a trabajar, es lo que pedimos, trajo y salud, pero con las condiciones que debe tener, el gobierno tiene que garantizar las condiciones a mí como docente trabajador y a mis hijos como alumnos que van a volver a las escuelas”.

Por último finalizo recalcando, “el sueldo del docente no alcanza con la pandemia sin la pandemia, desde hace mucho que no nos pagan como corresponde, yo he confiado mucho en este gobierno pero nos ha maltratado, nos han avasallados, nos sigue maltratando, no puede ser, no somos vagos, el año pasado hemos sostenido la educación con los pocos recursos que pudimos, pedimos respeto, nosotros queremos alumnos consientes, críticos, que sepan decidir. Si hay una ministra, si hay un gobernador, antes fueron educados por docentes”.