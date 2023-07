Docentes continúan manifestándose en la sede de ADEP

También adelantaron que esta tarde se van a reunir en Plaza Belgrano para luego unirse a otra marcha de antorchas.

Además, exigen que los aumentos vayan al básico del sueldo y no que se pague en negro y que la lucha que están realizando es por el pago en blanco, y que consideran esto una precarización tanto laboral como jubilatoria.

El profesor Ernesto Culcuy docente de Música comentó, “nosotros seguimos con la misma medida de paro que si bien hay intentos maliciosos de los medios de comunicación manipulados por el Gobierno, pero nosotros seguimos con las medidas y en asamblea se ha decidido por casi la totalidad, por ejemplo, en Capital el 80 % acepto, por ello las medidas continúan hasta tener respuesta”.

Sobre las tratativas con el Gobierno dijo, “también sobre la supuesta mesa técnica que nos habían citado el viernes pasado cuando se inició el tema de la huelga de hambre, por lo cual fuimos citados por el ministro Sadir en las instalaciones del Complejo del Ministerio de Educación a las 11 de la mañana. Siendo las 14:30 horas de la tarde salió nuestro dirigente del gremio diciendo que habían hecho un acta donde se dijo que no se iba a presentar el ministro, así que los docentes decidimos iniciar una huelga de hambre para fortalecer la lucha y hacer un llamado de atención también a la falta de respeto y por la falta de respuesta de lo que estamos solicitando nosotros”.

Por otra parte, mencionó, “cerca de las 19 de la tarde, lograron entrar de nuevo los dirigentes del gremio ADEP y cerca de las 21:30 salieron diciendo que no hubo una nueva oferta, sino que para el día 13 habría paritarias y también se mencionó el tema de las horas de las materias especiales donde pasamos de 12 horas de pago a 15, no es una recategorización y los maestros también pasarían de 15 a 18 horas. Quiero aclararlo que no significa aumentar la cantidad de horas en las escuelas, sino que significa el pago, porque nosotros los profesores especiales, por ejemplo, cumplimos 15 horas cátedras semanales y solamente nos estaban pagando 10 horas porque nos reconocían 10, es decir que de las 12 solamente a veces cobramos 10 horas.

Aclarando al respecto, “así que las medidas siguen, hoy estamos cumpliendo desde el inicio de las medidas el 5 de junio donde empezamos justamente en esta sede y hoy estamos acá para reorganizarnos y vamos a hacer un acto protocolar a nivel institucional a partir de las 17:30 horas en la Plaza Belgrano, donde nos vamos a concentrar y vamos a participar todas las escuelas y automáticamente nos unimos a la marcha de las antorchas”.

Luego recalcó, “el decir que un docente gana 100.000 de pesos es divagar y se nota que está en plena campaña, porque es candidato a vicepresidente y los medios manipulado por los mismos de siempre como lo es a nivel nacional también con Larreta, Clarín, etc. como ellos apoyan esté proyecto no visibilizan nuestra lucha, pero si las mentiras que anda diciendo el gobernador y también quiero aclarar que se dice que a los docentes le darán 200.000 y quiero aclarar que nosotros peleamos por el básico, porque a nosotros de los 200.000 solamente nos pagan 62.000 en blanco es decir que somos precarizados, el gobierno le pide a las empresas tener a sus empleados en blanco pero a nosotros nos pagan el 60% en negro y 40% en blanco, lo que significa un reajuste y una súper población de docentes, porque los docentes con años de antigüedad no se quieren jubilar porque tendrán una jubilación baja, así que nosotros peleamos por algo justo y quiero recalcar que actualmente la Canasta Básica está en 210.000 pesos y a nosotros nos ofrecen 200.000, que paguen lo justo no en negro y todos los empleados deberíamos exigir llegar a la Canasta Básica, así que no lo vean como un monto millonario sino que es un monto para poder comer todos los días, no hablamos de autos, no hablamos de vacaciones, entonces esas irregularidades son las que molestan y el mensaje malinterpretado está”.

Para finaliza expresó, “queremos que se empiece a hablar de un piso salarial porque este piso de acá a dos meses no alcanza porque a nosotros nos llega la inflación y no tenemos garantías, ni tampoco una jubilación digna por ello hay una súper población de docentes que no se quieren jubilar con la mínima y en muchos casos se van al norte para tener antigüedad y cargos pero deberían hacer las cosas bien, pagar un salario digno y en blanco para que así los docentes con años de antigüedad puedan tener una jubilación digna y no estar acá desvelándose y vuelvo aclarar que acá la lucha no es el monto total sino el pago en blanco, porque actualmente estamos hablando de una precarización tanto laboral como jubilatoria”.

Por Mauro Ruiz – L24HJ