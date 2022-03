Docentes Autoconvocados y de Lista Violeta de Nivel Medio rechazan la grilla docente en la reunión institucional

Es por la falta de estudio de la grilla de calificación docente propuesta por el Ministerio de Educación, por falta de explicación técnica y falta de representantes docentes en la Junta de Clasificación, entre otros puntos reclamados.

Asimismo, reiteran nuevamente el urgente llamado a conformación de Junta Electoral y Elecciones del CEDEMS, acéfalo desde el 28 de febrero, de acuerdo al último plazo dado por el Ministerio de Trabajo provincial.

El auxiliar docente Marcelo Lobo comentó, “fuimos notificado de la jornada porque no estaba prevista en el anuario la jornada del día de hoy, coincidimos todos que no es posible realizar un análisis en tan corto tiempo de una sola jornada, donde primero tenemos que evaluar y si es necesario hacer una modificación en cuanto a la grilla, segundo si es necesaria solicitamos mayor tiempo de evaluación durante todo este periodo lectivo en diferentes jornadas, para qué hacer un estudio más detallado de los proyectos de modificación de la grilla”.

Consideró que, “este proyecto de grilla tiene cambios sustanciales con respecto a que se quiso imponer el 2019 pero no tuvimos la participación que se merece un cambio de esta naturaleza porque esto es el ingreso y la permanencia del sector docente”.

Sobre los cambios realizados en el 2019 destacó, “no voy a considerar la del 2019 que ya quedaron sin efectos, pero hay cuestiones que no están en claro, por ejemplo el puntaje por afinidad con la modalidad que no sabemos a qué hace referencia, sí es de nivel educación secundaria o si es la modalidad en contextos de encierro, bachiller, escuela técnica, porque los profesorados cuando emiten los título es para el nivel secundario, así que no se a que hace referencia a la diferencia de puntaje, por residencia que establece 0,50 si es en la Región Educativa y 1 punto si es en el Departamento, por ejemplo si yo me quiero anotar en el bachillerato del colegio dentro de Región 3 o vivo en San Salvador y me presento allá que puntaje me darán el punto por región y por residencia no me darán según el dictado, pero como emitirán el listado de la Junta, lo harán por departamento o van a cambiar la modalidad de inscribirse por región, eso es lo que no entendemos y no está claro”.

A esto agrega, “el tema de la capacitación docente no dice nada sí que tiene que ser específica o no para cada área, el tema de los conceptos que hoy actualmente nosotros tenemos los 3 últimos conceptos que es el puntaje por concepto profesional y ahora con esta modificación se están considerando solamente 2 conceptos, los 2 últimos y se promedian y de ahí sale el puntaje por conceptos es decir que están desconociendo la labor diaria del profesor dentro del aula”.

Además señaló, “como les digo, necesitamos mayor tiempo de análisis y con respecto a lo que es la Junta Provincial de Calificación, lo que solicitamos nosotros es la derogación de la Ley 6118 que es la creación de la Junta Provincial de Calificaciones, donde en esa ley nosotros perdemos representación dentro del sector docente, porqué se crea una junta provincial separada por salas y en todas las salas hay 3 vocales de los cuales 2 son designados por el Ministerio y uno es electo que hasta el día hoy no se hizo las elecciones para que designar al que representa al sector docente”.

“El presidente de la Junta Provincial de Calificación también es ministerial, es decir que si yo tengo un problema en una de las salas vamos a tener 3 votos contra 1”, agregó Lobo

Destacando en esto, “o sea que la voluntad de Ministerio siempre estará por encima de la voluntad del docente y si yo tengo un problema en toda la Junta Provincial van a ser 11 votos contra 5 porque serán 5 electos de cada sala y todos los otros designados ministeriales por el presidente de la Junta lo que nos dice que siempre estará en desventaja el sector docente de todos los niveles, por ello nosotros pedimos la derogación de esa ley y queremos más representación dentro de la junta provincial que hasta ahora se estuvo manejando con designación de los vocales designados ministerialmente”.

Remarcando por otra parte, “además esta ley establece y da la facultad al Ministerio Educación a que haga este tipo de modificación que hoy tenemos con el tema de la grilla y no le da participación al sector docente, es decir que da facultad al Ministerio para que haga lo que quiera con la carrera docente y son los docentes que deben opinar porque viven el día a día en el aula, son ellos los que han tenido que esperar y trasladarse de un lado a otro lado para tratar de ingresar al sistema”.

Al consultarle sobre la situación del gremio docente secundario dijo, “en ese sentido nosotros tenemos un gremio que lamentablemente no nos representa”.

Mientras que la profesora Fabiola Melida expresó también sobre el CEDEMS, “el tema del gremio es muy delicado ahora porque no tenemos a nadie que nos represente y que tienen el mandato vencido de hace tiempo, por lo tanto no hace se eco de lo que les está pasando realmente a los docentes, porque no se sientan a arreglar las paritarias para los docentes ni tampoco el tema de la grilla, por ello hoy por hoy decimos que tenemos un gremio ausente con la casa embargada y es por culpa de todos los de finanzas y autoridades que han vendido todas las arcas y se ha llenado los bolsillos de ellos, ahora el que sufre es el docente que está en las aulas, pero tenemos que ver que pasa de ahora en adelante tenemos que ver qué sucede y pedimos una inmediata elección para tener un gremio que nos represente y sentarnos en las mesas de negociación”.

Por Mauro Ruiz – L24HJ