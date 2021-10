Docentes Autoconvocados marcharon pidiendo el cobro de sus haberes

Docentes autoconvocados de los niveles, Medio y Superior de diferentes establecimientos educativos reclamaron esta mañana por la falta de pagos de sus haberes hasta la fecha. Además hicieron conocer la falta de apoyo del CEDEMS.

Sigue la incertidumbre de los decentes que continúan sin percibir sus haberes y que ante esta situación volvieron a marchar y reclamar para que se efectivice el mismo. Pidieron a la nueva ministra de Educación ser recibidos para plantearle la situación por la que están atravesando. Criticaron la actitud del Centro de Docente de Enseñanza Media y Superior por la falta de solidaridad y acompañamiento en los reclamos.

El docente Diego Machaca del establecimiento educativo Olga Aredez comentó, “no estamos cobrando ni percibiendo nuestros haberes, nosotros hemos presentado una nota a la dirección de los diferentes establecimientos porque somos docentes afectados de todos los cuartos años del proceso de transformación que ha implementado Ministerio de Educación y lamentablemente hasta el día de hoy no nos han acreditado nuestros haberes o salario que por derecho constitucional amparados en el artículo 14 bis, hay un inobservancia de parte del gobierno así que estamos en esta situación y peregrinando en dependencias del Ministerio de Educación”.

Además detalló, “acá hay diferentes situaciones, todos los docentes de cuarto año de la provincia de Jujuy de todos los colegios públicos, también docente del IES, docentes suplentes y docentes que le deben complementarias hace 4 o 5 años, realmente en una situación insostenible, hoy me preguntó quién puede afrontar, por ejemplo el alquiler de una vivienda o la alimentación de su familia sino tiene los ingresos correspondientes, nosotros hemos trabajado, así que acá no venimos a mendigar nada, sino que venimos a exigir que se nos pague lo que por derecho constitucional nos corresponde, es decir son nuestros salarios porque a nosotros nos han convocado, hay un requerimiento y requisitos insoslayables para tomar horas, para ello hay normativas y celeridad, es decir que a nosotros nos obligan a presentar una declaración jurada y un formulario de toma de posesión que nos constituimos a la mayor brevedad en el curso o en el aula a dar clase, tenemos un plazo de 72 horas el cual es perentorio”.

También agregó sobre la situación por la que atraviesan, “resulta que para el Ministerio Educación y para el gobierno los plazos son otros y no puede ser, nosotros estamos cansados de que está sea nuestra cotidiana realidad de pasar a planillas complementarias, entonces esta situación se hace insostenible, hemos tenido que recurrir acá y hacer una coleta para afrontar la alimentación de algunos docentes que por ejemplo han tomado 21 horas en los cuartos años y no les han pagado prácticamente desde el mes de marzo o abril, entonces acá se tiene que tomar cartas en el asunto, a la nueva ministra, porque Calcina fue un fracaso en el Ministerio de Educación, le decimos nosotros los docentes autoconvocados que hoy no estamos percibiendo nuestros haberes, sufriendo y padeciendo esta situación, que según la nueva Ministra va a ser de puertas abiertas y va a tener diálogo con los docentes y resulta que lamentablemente eso no está ocurriendo, así que por favor le solicitamos que atienda está situación, porque esta situación que estamos padeciendo se puede repetir el año que viene con los 5tos años porque el proceso de transformación de los diseños curriculares continúa el año que viene así que vuelvo a reiterar, por favor, este es una situación desesperante y angustiantes ya no podemos más, hay docentes que están siendo desalojados de sus casas por no poder pagar el alquiler y esto nos puede estar pasando, creo que acá se tiene que ocupar y cabe la responsabilidad del gobierno, así que por favor cumplan con la Constitución Nacional y con la Constitución Provincial”.

Por otra parte la docente Silvia Alberto mencionó, “en mi caso no percibo mis haberes del IES 5 desde el año 2018, yo trabajé todo el año y me pasaron a complementarias, pero no porque yo no haya presentado mis papeles en términos, simplemente por trámites burocráticos me han pasado a complementaria y desde hace años que no cobro, lo que significa que no voy a cobrar ninguna adicional ni el salario que me correspondía y encima una miseria porque se paga el sueldo histórico ósea no voy a cobrar actualizado mi sueldo desde el 2018 y con toda la inflación que hubo y con todo el desgaste económico yo voy a cobrar una miseria y este año me pasa lo mismo con 9 horas que yo he trabajado todo el año y hasta el día de hoy no nos están pagando”.

“Nuestros temor es que pasen a complementarias y nosotros no queremos que pasen complementarias por qué no sabemos qué año vamos a poder cobrar todo lo que he trabajado este año, entonces lo justo sería que día trabajado día pagado como siempre lo ha dicho el gobernador y la ministra Isolda Calsina que hasta la fecha no ha cumplido con su palabra, nosotros necesitamos que el pueblo jujeño sepa que nosotros los docentes hemos dictado las clases de como corresponde, pero nosotros nos vemos con obligaciones y sin el derecho que nos corresponde por ley”, agregó.

En cuanto al apoyo de otros sectores a su lucha manifestó, “lamentablemente quiero manifestar que no tenemos el acompañamiento del gremios, hemos ido al CEDEMS y las puertas están cerradas y cuando se lo manifestamos al profesor Montero secretario general, nos expresa que no tenía conocimiento de estas cuestiones, entonces hoy en día no tenemos ese acompañamiento lamentablemente y estamos acá nosotros los docentes que estamos afectados que seguramente van a venir docentes y colegas del interior por el tema del transporte y obligaciones de los colegios, porque seguimos cumpliendo con las obligaciones, no pudieron estar, pero vuelvo a reiterar, tenemos familias que sostener es una situación desesperante así que por favor, al Ministerio de Educación y el señor Gobernador tome cartas en el asunto, que no se trata de un colega sino que es todo un plantel docente de los cuartos años de todos los colegios de la provincia y así no se puede continuar, no podemos subsistir y no se puede creer que estemos viviendo esta situación, nos dijeron que la ministra que asumió recientemente, hoy no ha venido pero hasta que no tengamos respuesta vamos a permanecer porque el miércoles pasado se emitió una notificación a través del Ministerio solicitando el listado de todos los docentes que estamos atravesando está situación y los directores ya lo han enviado, lo siguiente era sacar una resolución que nos garantice a nosotros cobrar nuestros haberes que por derecho constitucional nos corresponde y lamentablemente la respuesta aun no llega”.