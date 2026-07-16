Disturbios y detenidos en distintas provincias del país tras los festejos por la victoria de la Selección Argentina

La clasificación de la Selección desató celebraciones multitudinarias, pero la jornada incluyó hechos de inseguridad, disparos, robos y heridos en puntos clave de Córdoba, Mendoza, Tucumán y Santa Cruz.

Tras la clasificación de la Selección Argentina a la final del Mundial 2026, miles de personas salieron a festejar. La fiesta se extendió a lo largo y ancho del país hasta altas horas de la noche. Sin embargo, en medio de las celebraciones, también se generaron disturbios.

Si bien en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se detectaron robos y algunos enfrentamientos entre hinchas en la zona del Obelisco, no se registraron detenciones formales. Sin embargo, en otros puntos del país hubo varios hechos policiales durante los festejos por el pase a la final del Mundial.

En Córdoba, la Policía intervino en el Patio Olmos para dispersar enfrentamientos con botellazos y se registraron al menos diez detenidos y el secuestro de más de 1.500 botellas de bebidas alcohólicas. El ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, explicó que se desplegaron unos 600 efectivos y un helicóptero para monitorear la zona y que la mayoría de los arrestos se relacionó con contravenciones, resistencia a la autoridad y daños al patrimonio público.

“El que venga a festejar lo vamos a cuidar y el que venga a cometer estos hechos vandálicos lo vamos a detener”, declaró Quinteros en diálogo con El Doce. Las autoridades cordobesas también anticiparon la implementación de nuevas medidas preventivas para próximos eventos ligados a la Selección Argentina.

En Tucumán, en la localidad de La Cocha, los festejos derivaron en una escena de extrema tensión. Los videos registrados por vecinos muestran el momento en que un móvil policial intenta abandonar el lugar con una persona aparentemente demorada, mientras varias personas arrojan botellas y otros objetos contra la camioneta. En ese contexto, un efectivo que viajaba en la caja del patrullero efectuó una serie de disparos, aparentemente con postas de goma, con el objetivo de dispersar a quienes impedían el desplazamiento del vehículo.

En Río Gallegos, La Opinión Austral informó sobre la detención de un joven acusado de robar siete celulares durante los festejos. El sospechoso fue interceptado tras intentar huir y entre las víctimas se encontraba una menor de edad. La Policía secuestró los teléfonos y avanzó con las actuaciones judiciales para su restitución.

En Mendoza, medios locales reportaron un herido de bala en San Martín durante las celebraciones. Un joven fue hallado tendido sobre la calzada por personas que dieron aviso al 911. Testigos intentaron mantenerlo consciente hasta la llegada de la ambulancia, aunque el herido se encontraba muy descompensado. El disparo habría impactado en la parte superior del abdomen, cerca del ombligo. La víctima alcanzó a mencionar el nombre de quien sería su agresor antes de ser asistido por personal médico. Las autoridades investigan el hecho para esclarecer las circunstancias, mientras el joven continúa bajo atención hospitalaria.

En la Ciudad de Buenos Aires, la celebración tuvo su punto más alto en el Obelisco, donde una multitud colmó la avenida 9 de Julio y las arterias cercanas desde las primeras horas tras el triunfo. Los hinchas, vestidos con camisetas celestes y blancas, llegaron con banderas, bombos y bocinas, mientras en el cielo se tiraron fuegos artificiales.

La Selección Argentina logró una victoria histórica al imponerse 2-1 ante Inglaterra en el Estadio Atlanta, asegurando su pase a la final del Mundial 2026 por segunda edición consecutiva. El conjunto nacional se encontró en desventaja tras un gol de Anthony Gordon a los 54 minutos. El empate llegó en el minuto 85, cuando Lionel Messi se movió hacia la banda derecha y, tras una jugada de pelota parada, asistió a Enzo Fernández. El mediocampista controló la pelota con la zurda y definió de derecha, cruzado, para vencer la resistencia del arquero inglés Jordan Pickford.

El envión anímico impulsó a la Selección Argentina a buscar el triunfo en los minutos finales. Tras un disparo de Alexis Mac Allister que dio en el palo, Messi volvió a desbordar por la derecha y envió un centro preciso al segundo palo. Allí apareció Lautaro Martínez, quien conectó la pelota para sellar el 2-1 definitivo a los 91 minutos. El equipo argentino defendió la ventaja hasta el pitazo final, asegurando su lugar en la definición del torneo.

La expectativa crece de cara a la final ante España, que se jugará el domingo 19 de julio a las 16:00 (hora argentina) en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. La Selección Argentina suma su séptima participación en una definición, igualando a Brasil en cantidad de finales disputadas.

(Infobae)