Distintos operativos realizaron desde la Unida Regional 2 este fin de semana 

Diversos operativos, con controles, detenidos y accidentados, son partes de los hechos policiales más relevantes del fin de semana en San Pedro.

El Comisario Rodrigo Gareca, de la Unidad Regional Nº 2 de la Policía de la Provincia en San Pedro de Jujuy, brindó detalles sobre los principales hechos policiales y operativos realizados durante el fin de semana en distintas localidades de la jurisdicción.

Desde el día jueves se implementaron diversos operativos de control y prevención en la ciudad de San Pedro de Jujuy. En ese marco, se llevaron adelante allanamientos y un megaoperativo en el barrio Patricios, jurisdicción de la Seccional 48, donde se labraron numerosas actas contravencionales a conductores de motovehículos que circulaban sin casco de seguridad.

El día viernes continuaron los procedimientos preventivos en jurisdicción de La Merced, donde efectivos policiales realizaron recorridos con participación del personal de Caballería, Infantería, GOM y UCAR, con el objetivo de reforzar la seguridad y prevención del delito.

Durante el sábado y el domingo, la Policía de la Provincia desplegó operativos de seguridad en diferentes encuentros futbolísticos desarrollados en la región. Según informó el Comisario Gareca, se cubrieron tres eventos deportivos sin registrarse incidentes ni novedades de consideración.

Asimismo, el domingo se brindó cobertura de seguridad en una competencia de rally de mountain bike desarrollada entre las localidades de Santa Clara y El Fuerte. En el operativo participaron distintas áreas y cuerpos especiales de la fuerza policial, concluyendo el servicio sin inconvenientes.

En horario nocturno del domingo también se realizaron controles vehiculares y operativos “antipicadas” en distintos sectores de San Pedro de Jujuy. Los procedimientos contaron con la colaboración del personal de Tránsito de la Municipalidad de San Pedro de Jujuy, labrándose las actas correspondientes por distintas infracciones detectadas.

Entre los hechos de mayor relevancia registrados durante el fin de semana, el Comisario Gareca destacó un presunto caso de abigeato ocurrido el viernes en jurisdicción de la Seccional 25 de La Esperanza.

El hecho fue alertado a través de un llamado al sistema de emergencias 911, donde se informaba sobre el ingreso de un vehículo particular a terrenos pertenecientes al ingenio La Esperanza. Tras tomar conocimiento de la situación, personal policial de Caballería se dirigió al lugar y logró constatar la veracidad de la denuncia.

Como resultado del procedimiento, cinco personas fueron demoradas y puestas a disposición de la Fiscalía interviniente. En el lugar también se secuestró un animal ya faenado y diversos elementos utilizados para realizar la faena clandestina.

En relación a los accidentes de tránsito, el titular de la Unidad Regional Nº 2 informó que se registraron tres siniestros viales durante el fin de semana.

Uno de los hechos ocurrió el viernes en el casco céntrico de San Pedro de Jujuy, donde dos menores que se desplazaban en un motovehículo sufrieron un derrape. Ambos resultaron con lesiones leves.

Otro accidente se registró el domingo en jurisdicción de San José, en la intersección de avenida Brasil y Presidente Perón, donde dos motocicletas protagonizaron una colisión. Según el informe policial, uno de los conductores se dio a la fuga, mientras que el otro permaneció en el lugar y se encontraba bajo los efectos del alcohol. Ante esta situación, personal policial y agentes de tránsito realizaron las actuaciones correspondientes.

Finalmente, el Comisario confirmó que los operativos “antipicadas” y controles vehiculares continuarán desarrollándose en toda la jurisdicción de San Pedro. Además, recomendó a la ciudadanía respetar las normas de tránsito, especialmente el uso obligatorio del casco de seguridad, y solicitó mayor responsabilidad a los padres al momento de permitir que menores conduzcan motocicletas, principalmente durante horarios nocturnos.