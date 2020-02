Disertarán en Jujuy sobre las “Constelaciones Familiares”

Además habrá charla gratuita para profesionales de la salud.

El Dr. Miguel Schiavo viene a Jujuy y brindará una charla gratuita dirigida principalmente a profesionales de la salud y a toda persona que su foco o su interés sea la salud, ya sea porque padece síntomas o enfermedades o porque tiene una conciencia más abierta a querer estar mejor; y ofrecerá una convivencia que durará tres días, para todo el público interesada, con un arancel.

La charla informativa y gratuita tendrá lugar el viernes 27 de marzo de 10:00 a 11.30 horas y tiene como objetivo mostrar y que todas las personas que trabajan en salud, conozcan de qué se trata las constelaciones, ya que “las buenas relaciones con los pacientes y los familiares son importantes, y saber dónde estoy parado como profesional de la salud en relación a la persona que estoy atendiendo y a su sistema familiar es fundamental”, explicó el especialista quien trabajó con estos métodos en el hospitales, centros de salud mental y universidades.

Entrevista al médico clínico, Director de Constelaciones Argentina, Dr. Miguel Schiavo, en el marco de su visita a Jujuy el 27, 28 y 29 de marzo, para brindar una charla gratuita para profesionales de la salud, y una convivencia denominada “Vivir en el orden”

¿Qué son las constelaciones familiares?

Constelaciones familiares son una forma de mirar. Es un procedimiento que nos permite ver afuera una imagen interior que tenemos sobre lo que nos está pasando. Las constelaciones se basan en conceptos a los cuales les llamamos los órdenes del amor.

Los órdenes del amor son principios que rigen a las buenas relaciones humanas. El primer principio tiene que ver con que “todo el mundo tiene el mismo derecho de pertenecer al sistema”: El sistema básico es la familia, y ésta es como una mesa, donde necesitamos cuatro patas para que se sostenga y tenga equilibrio. Todas las patas de la mesa son importantes y necesarias. Si una pata es más corta ponemos algo debajo de ella para que se mantenga; en una familia a veces eso que ponemos debajo de la pata corta somos nosotros mismos, que nos quedamos sosteniendo el sistema familiar para que mantenga equilibrio y nos perdemos de hacer nuestra propia mesa.

Otro concepto básico es que “hay una jerarquía”: hay gente que llegó antes que yo y que tienen prioridad. Los pueblos originarios tenían esto muy claro, los papás y abuelos o abuelas eran muy importantes. Hoy ellos en la escena familiar están bastante desdibujados y eso trae consecuencias en las relaciones familiares, entre padres e hijos, entre parejas, etc. Yo tengo que reconocer que mi papá y mi abuelo estuvieron antes, y que gracias a ellos es que yo estoy aquí. Y que ellos pasaron momentos complicados como por ejemplo que mis abuelos sufrieron la guerra en Europa, y por ello se vinieron a Argentina, y así mi papá pudo conocer a mi mamá que es Argentina, y nací yo; si no habría habido algo malo como la guerra, yo nunca habría nacido, entonces a veces las cosas malas hacen que ocurran cosas buenas. Es necesario en la vida lo que llamamos bueno y lo que llamamos malo, porque eso me permite crecer.

El último orden es el equilibrio en las relaciones: las relaciones se deben enriquecer para que se mantengan. En toda relación, damos y recibimos. Si hay un equilibrio entre lo que doy y recibo, la relación prospera. Cuando alguien da más que lo que el otro puede recibir, o cuando uno pide más de lo que el otro puede dar, genera conflictos en las relaciones (pasa en las relaciones de pareja, en el trabajo cuando hago mucho y me pagan poco, en las relaciones padres e hijos, etc.).

¿Cómo se trabaja en las constelaciones?

Trabajamos en forma individual o en el grupo a través de imágenes, acompañando a la persona a mirar algo; nosotros las ayudamos a darse cuenta de las sensaciones que pasan en ese lugar en ese momento, y evitamos que hagan interpretaciones.

En ese proceso, el paciente se da cuenta que tiene un problema detrás y tiene que decidir qué hacer, si seguir dándole la espalda o girar y mirar al problema. Es un darse cuenta, y en la medida que me doy cuenta de las cosas que me pasan y cómo estoy posicionado en relación a eso, puedo hacer cambios.

La constelación son un procedimiento que nos permite ver, y a partir de eso, algo se puede cambiar a veces, pero esto implica cambiar hábitos, y muchas veces es difícil cambiar hábitos.

¿Quiénes pueden constelar?

Todo el mundo puede hacer constelaciones, pero tengo que estar preparado. Constelación es un procedimiento parado sobre conceptos filosóficos, que te hace dar cuenta. Una vez que yo hice mi darme cuenta inicial yo tengo una llave: me doy cuenta que habitualmente me manejo de determinada manera, y ahí también aprendo qué tengo que hacer. Es importante explicar que no tengo que volver a hacer una constelación por cada problema que me pasa en la vida, yo ya tengo la llave, y la idea es que yo solo siga dándome cuenta sin hacer nuevamente constelaciones.

La misma tendrá lugar el 27, 28 y 29, en San Salvador de Jujuy, con el fin de sembrar y transmitir un “saber” que cada uno pueda aplicar creativamente en sus vidas. Sacar a la gente de la confusión que hay en relación a este tema, y llevar claridad y orden. Mostrar que es algo concreto con el objetivo de que la gente tenga buenas relaciones.

Charla gratuita para profesionales de la salud

La convivencia es abierta a toda la comunidad, no es necesario tener ningún conocimiento al respecto, más que de uno mismo y estar con cierta apertura a escuchar y a ver que hay otras posibilidades.

En ésta se brindará aspectos teóricos y luego se ejemplificará con prácticas con situaciones de la vida cotidiana de las personas que participen.

Informes e Inscripciones: Tel. 3886823080; 3886412076; o https://bit.ly/2GYE3ND

Sobre el Dr. Miguel Schiavo

Es médico clínico, especialista en Medicina del trabajo y Master en redes de atención primaria (egresado en 1980 de la Universidad Nacional de La Plata). Es miembro didacta de la Asociación Española Bert Hellinger (AEBH). Director de Constelaciones Argentina, Comprensiones Sistémicas. Se interesó por la terapia de la tarea (M. Balint) y la relación entre médico-paciente, desarrollando propuestas que presentó en distintos Congresos nacionales e internacionales sobre Comunicación y Salud.