Disconformidad de ATE San Pedro por el bono a estatales de la provincia de Jujuy

Están disconformes por la manera en que se va a pagar este bono de fin de año por parte del gobierno provincial y además volvieron a reclamar la apertura de paritarias.

El secretario general de ATE San Pedro Matías Brizuela comentó, “la verdad que es una falta de respeto hacia los trabajadores estatales, porque si estamos hablando de un bono navideño que se paga después de navidad en cuotas hasta semana santa, tampoco podemos decir un bono compensador del año 2022 porque lo termina cobrando justamente el año 2023, o sea que ninguna de las dos maneras se puede hablar de una compensación”.

En este sentido agregó, “realmente de paritarias ni hablar, la semana pasada estuvimos una movilización repudiando esta situación y por supuesto aclarando cuál es la posición nuestra que este bono no es una compensación que llegue absolutamente al bolsillo de los trabajadores, por lo tanto lo que tiene que llegar es una recomposición salarial de acuerdo a una convocatoria a paritarias y que nuevamente el gobierno quiere cerrar con esto, se habla de un bono 50.000 pesos que no es un bono porque es un bono de 20.000 pesos que también no es navideño porque no va a llegar para los trabajadores en navidad, tampoco se puede hablar de que compense este el año 2022 cuando se va a terminar de pagar en mayo de 2023, por lo tanto desde ATE hemos presentado con la con las distintas organizaciones estatales de la provincia una convocatoria paritaria, pero el gobierno no va a responder porque ya está acostumbrado al manoseo de la clase de trabajadora dónde venimos con un más del 300% de pérdida y de todos los años, con este mes de diciembre ya son de 3 cifras lo que aumentaron los productos navideños”.

Con respecto a los reclamos Brizuela detalló, “nosotros estamos comprando para hacer la entregar del bolsón navideño y nos sale un 100% más en revelación a los productos del año pasado y la gente que va a comprar estos productos para la fiesta ya sea la carne o lo que va a consumir para la fiesta de nochebuena o de año nuevo está viendo esa dificultad en los bolsillos, por lo tanto tenemos que decir de que volvemos a perder con el gobierno de Gerardo Morales no hay convocatoria y la última vez tampoco nos permitieron que lleguemos a hacer un acto en Casa de Gobierno, no hay un estado derecho o de defensa de protesta que podamos realizar.

Con respecto a esto mencionó, “hace rato me entere que si uno reclama por el agua te hacen una contravención, así que esta es la política del gobierno que se debe terminar porque el gobernador de puertas afuera en todo el país habla de otra cosa, pero la realidad que sufrimos es otra, como por ejemplo el tema del agua y que hasta el momento no hay responsables ni posible solución si vuelve a haber lluvias aquí en la ciudad, por lo tanto no hay nada de inversiones, por eso nosotros desde el lado de la CTA nos pronunciamos y fueron los compañeros miembros de la CTA a hacer el reclamos y la respuesta fue nula, nosotros pagamos el impuesto y Agua Potable no nos pueden tratar así, los sampedreños ya estamos cansados del ninguneo y si se profundiza vamos a volver a los reclamos”.

Por último mencionó “nosotros ante esta situación económica hemos resuelto priorizar la bolsa navideña, por lo tanto, vamos a tratar de llegar a todos los sectores durante la semana que viene y ojalá el día lunes tengamos asueto por el festejo del triunfo de nuestra selección que ya demostraron ser los campeones humanos para todo el mundo y ojalá se dé, de todas manera nosotros a partir del día martes, miércoles y jueves vamos a estar llevando el bolsón a los compañeros hasta El Talar, Palma Sola, El Fuerte y todas la localidades que comprenden nuestra seccional, porque queremos llegar a todos nuestros compañeros en estas fiestas navideñas. Quiero decir a los compañeros que el único requisito es llevar el recibo de sueldo y en el ámbito municipal solo deben acercarse para retirar en los horarios de la mañana de 9 a 12 y por la tarde de 18 a 21 horas”.