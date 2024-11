Dirigentes del CEDEMS fueron recibidos por diputados en la Legislatura

Esta mañana se reunieron con diputados provinciales en la Legislatura por la situación de los descuentos y además el pedido de equiparación de sus ingresos.

Entre otros temas plantearon a los legisladores que en sus liquidaciones ellos tienen ítem separados a otros sectores, como por ejemplo, en el caso de los docentes de la primaria en el pago por traslados hacia zonas alejados a sus residencias.

Se encontraban presentes los diputados provinciales Pero Belizan, Verónica Valente, Gastón Remi y Natalia Morales entre otros.

El integrante de la Comisión Directiva del CEDEMS, Profesor Andrés García comentó, “es una reunión con integrantes de la comisión de Trabajo de la Legislatura. Nosotros la semana pasada habíamos planteado un pedido de audiencia con distintas comisiones como también con la comisión de Educación. Nos han notificado para recibirnos en el día de hoy y le describimos el conflicto en el cual estamos inmersos lo que han sido nuestros reclamos puntuales, en rechazo al 2% por considerarlo insuficiente”.

Agregando luego, “y por la cuestión del bono que ya se está planteando como una suma en negro en cuatro cuotas y que también resulta insuficiente, además distintos reclamos sectoriales que hacen a la equiparación del valor de la hora cátedra con el nivel primario ya que hay una diferencia de unos 300 pesos y también con una serie de ítems que se están pagando al nivel primario inicial y no al nivel secundario que en la misma paritaria del día de ayer, el propio gobierno provincial reconoció que nuestro reclamo es un reclamo justo y acertado”.

A su vez señaló, “o sea que reconocen que hay un problema de cómo se está pagando y discriminando a los docentes de nivel secundario como al nivel terciario. Sobre todo, trajimos la enorme preocupación que tenemos y que tiene la docencia por lo que ha planteado el gobierno en la paritaria de ayer de que van a descontar los 11 días de huelga, lo cual nos parece completamente injusto. De alguna manera no tiene legitimidad el descuento en el sentido de que por un lado no hubo conciliación obligatoria, también no hubo declaración de ilegalidad de nuestra medida y al mismo el tiempo el gobierno te está planteando la justicia que tiene nuestro reclamo. El día ayer se dio la concesión del ítems de los 25.000 pesos que ya se le había otorgado al nivel primario, al mismo tiempo reafirmaron algo que antes del conflicto habían dicho que no se iba a seguir pagando el FONIC, que se iba a pagar hasta diciembre y también el planteo de zonificación que saben que muchas escuelas del interior tienen el pago de zona desfavorable, donde hay casos de escuela donde a la primaria se le pagan un porcentaje mayor al de secundaria, eso se va a igualar y equiparar a partir de marzo ya que se paga de manera distinta por nivel”.

Por último remarcó sobre el resultado de la reunión, “la comisión de Trabajo de la Legislatura recoció nuestro reclamo y se comprometieron a hacer gestiones para que el Gobierno tengan en consideración, no descontar los días de paro y en el marco del conflicto hemos demostrado con números sobre la mesa que hay plata en la provincia, hay un superávit de 280.000 millones de pesos, recientemente se conoció la noticia en estos días que por aportes del Tesoro Nacional lo que se llama ATN entraron a la provincia 4.500 millones de pesos, entonces me parece que si hubiese voluntad realmente podrían dar una mejor recomposición salarial, además el bono no sea suma en negro, el sábado tenemos asamblea y ahí veremos las medidas a seguir”.

Por Mauro Ruiz – L24HJ