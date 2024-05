Dirigente Mapuche de los Pueblos Originarios de la CTA Autónoma llegó a Jujuy

Vino a nuestra provincia en apoyo a la comunidad de La Quiaca luego de que el Gobierno de Jujuy dispuso cerrar el Jardín Bilingüe Wawa Huasi de La Quiaca

Se trata de Miriam Liempe de la comunidad Mapuche quien apoya desde la CTA Autónoma el pedido de el no cierre de este jardín aseguran que los argumentos que exponen son falsos y explican que interpretan esta disposición como una venganza por luchas de las comunidades.

Miriam Liempe secretaria de relación de los Pueblos Originarios de la CTA Autónoma comentó, “soy secretaria de relación de los Pueblos Originarios de la CTA Autónoma pertenezco al pueblo Mapuche ocupando esta responsabilidad, he llegado acá a Jujuy porque es mi gestión y mi función como secretaria de relación con los pueblos originarios de la CTA Autónoma que es la Central de Trabajadores Argentinos”.

Luego dijo, “hay un espacio en que los trabajadores se han preocupados por el tema de los pueblos originarios y hace mucho tiempo estamos ocupando ese cargo y llegando a los territorios donde hay conflictos, como es este caso del jardincito Wuawa Huasi, pero también sobre todo nos preocupan la situación económica que está viviendo la Argentina, que estén quedando desocupados hermanos que trabajan en relación de dependencia y de la educación intercultural, en ese sentido venimos porque no podemos permitir no tener trabajo ya que es un derecho de los pueblos también ocupar un cargo y ser trabajadores indígenas, ser trabajadores interculturales y además tenemos leyes ganadas con respecto a eso”.

Por otra parte mencionó, “nosotros en el sur, el gran conflicto que tenemos es el tema del territorio y la recuperación del territorio que todavía no entienden el Estado ni los gobiernos, porque como este país federal cada provincia tiene la relación casi particular con los pueblos, no entienden todavía que nosotros somos pueblos vivos, que somos sobrevivientes de un genocidio que como pueblo vamos creciendo y que tenemos etapas históricas y viene una generación que recupera la memoria y vuelve a pelear por los derechos y en ese caso en el pueblo mío se está peleando por el derecho territorial, pero desde lo educativo tenemos escuelas interculturales y allí nosotros levantamos nuestra bandera donde los jóvenes y los niños juran por nuestra bandera mapuche también por la bandera argentina porque tenemos como una doble nacionalidad en el mismo territorio”.

A su vez Mirian remarcó, “nosotros estamos muy preocupados porque la CTA tiene mucha relación a nivel internacional y nosotros como centrales somo el único nexo que tienen los pueblos originarios para llevar reclamaciones ante la OIT que es la Organización Internacional del Trabajo donde sale el convenio 169 que ha ratificado a la Argentina y que se compromete a cumplir ese tratado internacional donde se habla de la consulta previa e informado con todo lo que tiene que ver con respecto a la vida de los pueblos originarios y nosotros celebrábamos en que Jujuy halla un jardincito intercultural que para nosotros era un avance y ahora estamos viendo el retroceso con este conflicto y nosotros antes de mandar cualquier reclamación a nivel internacional queríamos venir y ver si podemos tener diálogo con el gobierno y destrabar este conflicto porque sé que puede haber voluntad política de que eso suceda y no creo que sea este 150 niños un problema para el gobierno de Jujuy mantenerlos, cuando es el Patrimonio de la Humanidad dice Jujuy y el patrimonio de la humanidad son los pueblos originarios, estos niños están queriendo llevar adelante su cultura y tienen el derecho y nosotros vamos a hacer todos los medios para que esto se destrabe y si no que tengan sanciones porque no están cumpliendo las leyes”.

Advirtiendo además, “si no lo logramos destrabar tenemos que llevar adelante ante la Corte Interamericana, ante la OIT, cosa que no queremos porque queremos que Jujuy sea mirado bien y que tenga su turismo, que respeten los derechos humanos y no llevar reclamaciones como argentino y como parte de pueblo originario que no están cumpliendo, porque para el país no es favorecedor, eso baja la nomenclatura con respecto a traer inversiones extranjeras porque todo eso se tiene en cuenta, pero como es nuestra obligación tenemos el deber de llevar adelante todo lo que no se cumple y esperamos que podamos tener un diálogo voy a estar varios días recorriendo comunidades y voy a ver si puedo dialogar con alguien del gobierno responsable y que pueda destrabar este conflicto”.

