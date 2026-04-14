Directivos del hospital Pablo Soria se reunieron con el ministro de Hacienda

En el encuentro, se abordó una importante agenda con foco en el desarrollo de obras estratégicas para el centro sanitario de mayor complejidad de la provincia.

Autoridades del Hospital Pablo Soria fueron recibidos por el ministro de Hacienda y Finanzas, Federico Cardozo. Del encuentro participaron Rosana Alanis, directora de gestión; Camilo Nebhen, subdirector, y Agustín Andrés, director administrativo.

En la oportunidad, se abordó una importante agenda, teniendo presente obras estratégicas. «Se debe tener en cuenta el equipamiento que llegó, sobre todo de lavadero, el cual implica una obra para poder ponerlos en funcionamiento a corto plazo», destacó Rosana Alanis.

Asimismo, planteó que «se espera finalizar la obra de Sala 1 que forma parte de la nueva Central de Urgencias y Guardia, más todo el equipamiento nuevo que requiere ese sector. Al igual que la obra de quirófanos, se estima que estos espacios estén operativos lo antes posible para poder optimizar al capacidad de respuesta”.

Promoviendo su crecimiento sostenido, Hacienda continúa apoyando iniciativas y propuestas planteadas por todos los sectores, en beneficio de la comunidad jujeña.