Diputados exigen al Gobierno explicaciones por el aumento de suicidios

El diputado Eduardo Valdés (UxP) presentó un proyecto para que el Ministerio de Salud informe sobre presupuesto y políticas de prevención. En el país se registran casi 24 intentos de suicidio por día.

En Argentina se producen casi 24 intentos de suicidio por día, uno por hora. El dato surge del último Boletín Epidemiológico Nacional (BEN) y es el contexto en el que el diputado Eduardo Valdés (Unión por la Patria) exigió este jueves explicaciones al Gobierno.

Valdés presentó un proyecto de resolución para que el Ministerio de Salud informe sobre el presupuesto asignado al área, el funcionamiento de la Dirección Nacional de Salud Mental y la implementación de la Ley Nacional de Prevención del Suicidio.

También pide datos sobre el acceso a medicamentos, el estado de residencias y redes de atención, y el funcionamiento del Consejo Federal de Salud Mental (COFESAMA).

Los adolescentes y adultos jóvenes concentran la mayor cantidad de casos. La tasa más alta corresponde al grupo de 15 a 19 años: 124 casos cada 100.000 habitantes.

Los varones tienen un riesgo cinco veces mayor de que el intento resulte fatal. Las mujeres, en cambio, registran más intentos en casi todos los grupos etarios.

El diagnóstico previo de salud mental y el consumo problemático de alcohol y cocaína encabezan los antecedentes de quienes intentaron suicidarse.

«Estamos ante un escenario de alta vulnerabilidad emocional, con un incremento sostenido de consultas e internaciones», dijo Valdés.

El legislador advirtió además que «el deterioro de las condiciones de vida, la precarización laboral y el desfinanciamiento de políticas públicas tienen consecuencias directas en la salud mental de la población».

(baenegocios)