Diputada Agostini contra el doble frente opositor: «La Izquierda manipula cifras de la coparticipación mientras Milei ejecuta el ajuste real»

En una fuerte contraofensiva política, la diputada provincial Teresa Agostini salió al cruce de las declaraciones del legislador Gastón Remy.

La referente del Frente Jujuy Crece desmintió de forma categórica que las arcas provinciales gocen de una «situación holgada» y acusó formalmente a la oposición de montar una campaña de desinformación.

«El único fin que moviliza a la Izquierda es generar confusión en la sociedad», disparó Agostini, visiblemente molesta por lo que calificó como una «falacia total» diseñada para desgastar la gestión provincial en un momento macroeconómico delicado.

«Confunden bruto con neto por ignorancia o por pura mala fe»

Para desarmar la narrativa de «fondos ocultos» que expuso Remy, la legisladora aportó precisiones técnicas y aclaró que la oposición confunde burdamente las transferencias brutas con los recursos netos de libre disponibilidad.

«Remy intenta armar un escenario de sospechas con una danza de números falsos. Las supuestas inconsistencias que denuncia no son más que recursos afectados por ley con destino específico, como Vialidad o FONAVI. El secretario de Comunicación, Alberto Siufi, informó correctamente sobre la coparticipación neta, que es la plata real con la que se pagan los sueldos», explicó Agostini.

Para respaldar sus afirmaciones, la diputada consignó las cifras oficiales de las transferencias automáticas que recibió Jujuy durante el primer cuatrimestre de 2026, desnudando la brecha técnica que la Izquierda omitió:

Enero: Coparticipación Bruta más Regímenes Especiales de $155.056 millones, frente a una Coparticipación Neta de $149.413 millones.

Febrero: Coparticipación Bruta más Regímenes Especiales de $144.671 millones, frente a una Coparticipación Neta de $141.754 millones.

Marzo: Coparticipación Bruta más Regímenes Especiales de $132.742 millones contra un neto disponible de $129.061 millones.

Abril: Cerró con $149.111 millones en términos brutos y $145.222 millones netos.

Lejos del relato de abundancia y los presuntos excedentes que acusa el diputado Remy, Agostini alertó sobre el verdadero impacto que la inflación y la recesión nacional están teniendo sobre Jujuy. Los números reales, advirtió, muestran un frente fiscal al límite. «La realidad es exactamente la opuesta a la que inventa Remy: los recursos provinciales vienen sufriendo una caída inocultable en términos reales. Solo en febrero, la coparticipación bruta registró una pérdida real interanual del 8,9%. Si miramos el consolidado del primer trimestre, la caída real es del 8,33%. Eso no es abundancia, es el impacto directo de la crisis que sufrimos los jujeños y que la Izquierda pretende usar políticamente de manera irresponsable», concluyó la diputada.

No obstante, la legisladora advirtió que “la coparticipación federal no fue lo que más se perdió en este último tiempo” y abrió fuego contra el “severo recorte de fondos discrecionales y programas nacionales por parte del presidente Javier Milei”.

«Lo peor y donde se registran las pérdidas más grandes para los jujeños fueron en los enormes recortes sobre recursos correspondientes a programas específicos como salud, incentivo docente, subsidios a servicios básicos como el transporte y la luz, la obra pública y otros todavía más discrecionales como los Aportes del Tesoro Nacional (ATN)», indicó.

En ese sentido, Agostini trazó una cruda radiografía de la crisis económica que golpea al entramado productivo de la provincia, apuntando contra el ahogo fiscal de los organismos nacionales:

«La situación por la que atraviesan hoy nuestros productores primarios, nuestras industrias, el cierre de nuestros comercios, la pérdida de empleo, no encuentra hoy respuesta en el gobierno nacional que responde con políticas fiscales agresivas como ejecuciones fiscales con embargos judiciales por parte de ARCA, con deudas millonarias a quienes producen y exportan, originadas en los Reintegros de IVA a las Exportaciones que incluyen varios meses del 2025 y sin planes de facilidades de pago acordes a la situación actual», denunció.

Asimismo, no dudó en señalar a los responsables de esta crisis, vinculada directamente con el rumbo económico del país: “Estas son las consecuencias reales que sufren los jujeños por las políticas del gobierno del presidente Milei respaldadas por sus legisladores en Jujuy y ahora también por la Izquierda”.

Para cerrar, Agostini diferenció la gestión del Ejecutivo provincial frente al escenario nacional y la demagogia de los bloques opositores:

«En este gobierno, respondemos con más gestión, con políticas fiscales responsables y sostenibles, haciéndonos cargo de la salud, de la educación, de los subsidios que no llegan de Nación. Siendo conscientes del esfuerzo de todos los jujeños», concluyó la diputada.