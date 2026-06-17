La Agencia de Medicina de Jujuy impulsa una Diplomatura Universitaria en Metodología de la Investigación en Ciencias Médicas. Se trata de una acción estratégica para el fortalecimiento de la carrera de Medicina en Jujuy y de su cuerpo docente.

En el marco de las acciones de fortalecimiento académico vinculadas a la implementación de la carrera de Medicina en Jujuy, la Agencia Provincial para la Implementación de la Carrera de Medicina impulsa el dictado de la Diplomatura Universitaria en Metodología de la Investigación en Ciencias Médicas, una propuesta formativa que será desarrollada con resolución de la Universidad Nacional de Jujuy a través de la Escuela Superior de Salud.

La diplomatura constituye una acción estratégica para el fortalecimiento de la carrera de Medicina y de su cuerpo docente. En consonancia con los estándares de calidad promovidos por la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU), busca fortalecer las capacidades de investigación, promover la integración entre docencia, investigación y extensión, y consolidar una cultura académica basada en la producción de conocimiento científico.

Diplomatura Universitaria en Metodología de la Investigación en Ciencias Médicas

La propuesta está destinada principalmente a docentes de la carrera de Medicina y a profesionales de la salud interesados en adquirir o profundizar competencias en investigación científica. Su objetivo es brindar herramientas metodológicas para el diseño, desarrollo, análisis y comunicación de proyectos de investigación.

Las preinscripciones para la Diplomatura Universitaria en Metodología de la Investigación en Ciencias Médicas ya se encuentran abiertas y el inicio de actividades está previsto para el próximo 11 de julio. Las personas interesadas en solicitar información, consultar requisitos de inscripción o acceder al cronograma de actividades pueden comunicarse al correo electrónico agenciademedicina.jujuy@gmail.com o visitar el sitio web de la Agencia de Medicina: agenciamedicina.jujuy.gob.ar.

Con una carga horaria total de 140 horas reloj, la diplomatura abordará contenidos relacionados con el planteamiento de problemas de investigación, formulación de objetivos e hipótesis, construcción de marcos teóricos, diseño metodológico, análisis de datos, lectura crítica de literatura científica y principales diseños de investigación en ciencias médicas.

La modalidad de cursado será virtual, combinando encuentros sincrónicos con actividades asincrónicas a través de un aula virtual. Como instancia final, los participantes elaborarán un proyecto de investigación que integrará los conocimientos y herramientas metodológicas desarrollados durante la diplomatura.

La propuesta será dictada por la Dra. Sara Zurita Martínez, PhD, y contará con el acompañamiento de un equipo académico interdisciplinario vinculado al desarrollo de la carrera de Medicina.

Con esta iniciativa, la Agencia de Medicina y la Universidad Nacional de Jujuy continúan trabajando de manera articulada para fortalecer la calidad académica de la carrera de Medicina, promover la formación permanente de sus docentes y consolidar una cultura institucional basada en la investigación y la innovación educativa.