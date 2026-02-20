El trayecto formativo tiene una duración de dos meses y una modalidad 100% virtual. Se enmarca en el Programa de Formación Docente en Tecnologías Digitales aplicadas a la enseñanza de la Medicina.

La Agencia Provincial de Implementación de la Carrera de Medicina y Formación de Recursos Humanos en Salud lanzó la Diplomatura en Análisis de Datos para la Innovación Docente en Educación Médica, una propuesta académica orientada a fortalecer las capacidades de los formadores sanitarios.

La iniciativa se enmarca en el Programa de Formación Docente en Tecnologías Digitales aplicadas a la enseñanza de la Medicina cuenta con resolución de la Universidad Nacional de Jujuy (Unju) que avala su desarrollo académico.

Diplomatura para profesionales de la salud en Jujuy

La diplomatura tiene como objetivo capacitar a médicos y profesionales de la salud en el uso de herramientas de análisis de datos para optimizar la gestión educativa y mejorar la toma de decisiones en el ámbito sanitario, mediante el estudio e interpretación de datos médicos y sanitarios.

El trayecto formativo, con un costo de 40 mil pesos, una duración de dos meses y modalidad 100% virtual, abordará contenidos como fundamentos del análisis de datos en el ámbito médico, uso de herramientas como Excel y Google Sheets, visualización e interpretación de información en salud a través de Power BI, y culminará con un proyecto final integrador basado en casos reales.

Desde el Gobierno de Jujuy se destaca que esta propuesta consolida la política pública orientada a jerarquizar la formación de recursos humanos en salud, integrando innovación tecnológica y actualización permanente.

Las clases serán sincrónicas no obligatorias —quedarán grabadas para su posterior acceso— y el inicio está previsto para el 28 de febrero. Las inscripciones se encuentran abiertas a través del correo: agenciademedicina.jujuy@gmail.com