Dio a luz a su bebé sin signos vitales en el hospital Paterson: Habría fallecido por mala praxis

Así lo hizo conocer Rosa Elizabeth Sosa, quien detallo la situación vivida durante su permanencia en el hospital Guillermo Paterson de la ciudad de San Pedro de Jujuy.

Luego de esto, realizo la denuncia por mala praxis a los profesionales del centro sanitario sampedreño, además con el padre de la criatura fallecida pidieron que la justicia investigue dado que además, en el certificado de defunción no aclara la causa de la muerte del bebe.

Rosa Elizabeth Sosa comentó sobre esto, “paso hace dos semanas atrás, al hospital vine a la madrugada con un fuerte dolor estomacal y me atendieron, no había médicos, ese día no había médicos y me atendieron dos parteras, las dos parteras me hicieron tacto no estaba dilatando ni nada, ahí me pusieron una inyección y me tuvieron en observación hasta las 8 de la mañana y a las 8 de la mañana me atendió otra partera y me dice ‘anda nomás a tu casa’ y le digo como me puedo ir a mi casa si sigo con dolores y me dice ‘eso se te va a pasar en tu casa el dolor’ y yo confiada porque ellos saben entonces nos volvemos a mi casa con mi marido y después a las 10 de la mañana empiezo de nuevo y era insoportable el dolor, yo tenía 36 semanas, más de 8 meses, entonces vinimos a la guardia de nuevo con mi marido y me dejan en observación ahí me mandan a hacerme un estudio de orina y de sangre, ahí estuve prácticamente todo el día hasta la tarde donde recién salieron los resultados tenía infección urinaria, me dejaron internada, ese día me agarraron me pusieron sueros y calmantes obviamente se me pasó el dolor de espalda el dolor del costado”.

Seguidamente siguió narrando, “al otro día me atiende el médico y me hicieron ecografía, el bebe estaba bien incluso el medico dijo que el bebe estaba bien que ya está pesando 3 kg 200 grs, tenés muy buen líquido incluso tenés mucho más que lo que debes tener, entonces me quede tranquila, después al medio día me atiende el médico y me dice que estaba bien, le pregunto respecto del líquido, no hay ninguna consecuencia, me dice que es mejor que tengas mucho líquido entonces me quede tranquila e internada hasta el día miércoles, incluso cuando el me va a ver por primera vez el día martes le digo que posibilidad hay de que me haga una cesárea porque la cesárea la tenía programada con mi obstetra que me atendía en donde yo vivo y me dice ‘gordita para que te vamos a hacer una cesárea en vez de hacerte una incisión pequeña al costado de tu ombligo’ entonces le digo que desconocía todo eso, que estaba bien por el tema de que yo trabajo y me quedé con esa idea que dijo el médico porque la verdad yo no sabía nada de esa cirugía hasta que al otro día me atiende nuevamente el médico, obviamente me quede con suero y me suministraban todos los antibióticos para el dolor”.

A lo que prosiguió la mujer, “al otro día me vuelve atender el médico y me pregunta si ya estaba bien le digo que sí que ya no me duele como había ingresado a la guardia pero lo que si pasa con mi panza es que se pone dura, entonces le digo porque se pone dura y me responde que ya estaba en termino por eso se me ponía dura, dije que bueno que el sabia así que me iban a dar el alta y me dieron el alta con medicamento para la infección urinaria, por 3 días me dieron los medicamento, los tome y termine todo eso, después el día sábado ya prácticamente empecé de nuevo se me puso dura la panza sentía como que todo se me había subido acá, le decía que ya se movía muy poco y mi esposo ese día debía ir a trabajar, le dije que ya no se movía para nada, mi esposo llego a la casa tipo 18:30 del trabajo y nos vinimos a la guardia, en la guardia nos atendió una doctora y ahí empezó todo, cuando llegamos directamente no se escuchaba ningún latido del bebe, ahí me tuvieron 1 hora a mi sola, me tuvieron ahí prácticamente 1 hora, entonces le digo que no escuchaba el latido que había que hacer otra cosa, ahí agarró la doctora me dejó internada, ese mismo día después me pusieron suero y lo llamaron a mi marido le dieron la noticia que el bebe ya no tenía latidos, ni movimientos, después me pusieron suero, me suministraban todo, después me dice la doctora que me pondrían suero para acelerar el parto y yo digo, como había llegado con 1 cm de dilatación, capaz que ya va a nacer va a ser un parto rápido y no fue así porque estuve desde que me pusieron para acelerar el parto, tuve tan solo 2 contracciones nada más desde que ingrese hasta horas de la madrugada. Incluso le digo a la enfermera que no tengo contracciones se me pasó todo, me dice ‘ya le aviso a la doctora’, la verdad que no tenía ni noción de la hora en la que se apareció la doctora quien me dice ‘bueno vamos a revisarte de nuevo’ y se dan cuenta de que no había dilatado mucho 3 cm, 5 cm por ahí, me dice la doctora que de nuevo me van a volver a poner otra inyección para que siga con trabajo de parto, entonces le digo usted sabe y al rato me voy a la camilla, me empieza a preguntar si tuve una cirugía entonces la doctora recién ahí revisa mi historia clínica, yo hace 2 o 3 años atrás tuve una cirugía en el cuello uterino y eso hizo que no dilate más e incluso cuando fue a hacerme el segundo tacto ahí ella sintió 2 o 3 contracciones más y nada más”.

Luego agrego, “hicimos las denuncias correspondientes porque el hospital no nos dio ninguna respuesta hasta el día de hoy, nadie salió a decirnos nada ni a dar explicaciones nada de nada, solo me dieron el alta y nada más, nadie llamo ni explico nada, nadie sabe todo lo que he pasado, incluso en el acta de defunción no sale nada, por eso queremos que a través de la justicia nos aclaren y digan que es lo que ha pasado”.

Nelson Ruiz expresó el padre de la criatura fallecida expreso, “la bronca que te da es que sigan trabajando como si no hubiera pasado nada, no hubo seguimiento ni nada, quisimos que la directora del hospital nos dé un informe o algo escrito porque no nos dieron nada, solo para sacarme de la sala de parto ese día me dijeron papá llene estos papeles y con eso me sacaron, no me dejaron entrar más, por eso nosotros exigimos que se haga justicia y que no vuelva a pasar, porque es lamentable, destruyeron una ilusión grande que teníamos los dos, era la nena más esperada de la familia incluso con cartel y todo, es lamentable el dolor que causaron, incluso el doctor se me acerco tratando de pedir disculpa y dijo que no todos somos perfecto como avalando lo que hicieron, me dice perdóneme pero su señora estaba ansiosa para que le dé el alta y le dije que no que mi señora quería que le hicieran cesárea y usted no lo quiso hacer cesárea, es dramático porque el daño psicológico que hicieron es inhumano, quiero que se haga justicia por mi bebe y por ella, porque estuvo 16 horas con el bebe en su vientre, como pueden ser tan inhumanos para que luego venga otra doctora y le haga una cesárea es decir lo que la otra doctora no hizo en 16 horas, esa es la bronca que da y que siguen trabajando como si nada hubiera pasado”.