Diego Junior habló por primera vez sobre la muerte de Maradona: “Luque me escribió y no le contesté”

El futbolista rompió el silencio y contó detalles de lo que vivió luego de la muerte de su padre.

Diego Maradona Junior habló desde Italia con LAM (América) y brindó una extensa entrevista contando su lado de la historia. Cuando murió Diego Maradona, su padre, él estaba internado del otro lado del océano, recuperándose de un grave cuadro de covid.

“Estaba en la cama del hospital. Era un día difícil porque me dolía mucho la cabeza por la falta de oxígeno. No había podido dormir bien. La única cosa que uno tiene cuando está internado estando solo, es la televisión. Prendí la tele y vi la noticia. Después, empecé a llamar a algunos periodistas amigos míos. Desde España me escribieron y me lo confirmaron”, reveló sobre el momento en el que se enteró de la trágica noticia.

“Yo crecí con la idea de que mi viejo no se podía morir. Es muy difícil aceptar que se murió un padre o una madre. Fue muy difícil”, aseguró.

También se refirió a no haber podido viajar a Buenos Aires para despedirlo, debido a su complicado estado de salud: “No poder estar ahí y no poder despedirlo, estar al lado suyo en los últimos días que estuvo, fue difícil. Fue una de las cosas más duras que tuve que enfrentar”.

“Todo lo que le pasó, lo que fueron esos dos o tres días después del fallecimiento, él se lo mereció. Él mereció el saludo de todos nosotros, de toda la gente que lo amo tanto. Le dio mucho a nuestro país. Él fue el orgullo en el mundo. Si somos argentinos y conocidos en el mundo, se lo debemos mucho a él”, dijo Diego Junior, que obtuvo su nacionalidad el año pasado.

La unión de Diego Maradona Junior con sus hermanos

A pesar de las diferencias que atravesó el vínculo durante los últimos años, Diego Junior se mostró muy cerca de sus hermanos en la búsqueda de justicia por la muerte de Diego Maradona. Él también firmó el documento presentado por Claudia Villafañe, Verónica Ojeda, Dalma y Gianinna.

“Si firmamos la misma carta y estamos juntos, me parece que coincido. Si no, no hubiese firmado nada. El objetivo es que se compruebe qué hicieron ellos en esos días”, indicó tras afirmar que tiene la misma sospecha que apuntó la familia.

“No tenemos ningún problema de estar juntos hasta que los culpables, si hay culpables, paguen lo que han hecho. En este momento, la cosa más importante es estar juntos para saber la verdad sobre los últimos días y los últimos meses de papá. Las otras cosas no tienen mucha importancia”, remarcó.

También reveló un dato desconocido hasta el momento: “Me escribió Luque un par de semanas después de que mi papá había fallecido, pero no le contesté. No le puedo contestar a una persona a la que considero una de las culpables”.

Cómo fue la última conversación entre Diego Junior y Diego Maradona: “Nos reímos mucho”

Lamentablemente, Diego Maradona y Diego Junior se desencontraron en los últimos meses de vida del Diez. A la distancia y la pandemia, se le sumaron las complicaciones en la salud de ambos.

“El día después de que lo operaron, me llamó Jana con videollamada y estaba con él. Aunque fueron dos minutos, porque papá todavía estaba sedado (se había operado el día anterior y seguía un poco cansado), fueron dos minutos donde nos reímos mucho”, recordó con una sonrisa nostálgica en la cara.

“Disfrutamos como siempre. Me jo… como siempre. A él le gustaba reírse con nosotros. Me cargaba con muchísimas cosas. El tema de que yo soy de River… yo, para apagar el fuego, le decía que nosotros somos los dos del Napoli, y se tranquilizaba un poco”, contó.

(TN.com)