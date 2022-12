Diego Alonso apuntó contra la FIFA: “Nos eliminó el penal con Portugal, que FIFA dice que no fue”

El entrenador de la selección de Uruguay habló luego de la eliminación en fase de grupos y señaló al ente madre por la derrota ante el equipo europeo.

El entrenador de la Selección uruguaya Diego Alonso habló luego de la eliminación de los ‘Charrúas’ en fase de grupos del Mundial de Qatar 2022 donde señaló que la FIFA lo perjudicó ante Portugal con un penal –Según él, que el ente madre reconoció que no fue- y remarcó que no tiene nada que reprocharles a los futbolistas.

El ex-director técnico de Monterrey tomó la palabra minutos después de consumarse la eliminación de la ‘Celeste’ y sostuvo que el fin de su participación en el Mundial se da ante Portugal y no ante Corea del Sur: “No creo que el punto contra Corea del Sur nos haya eliminado. Nos eliminó el penal de Portugal. Es la diferencia del gol. Es lo que nos eliminó. No fue el punto. Nos eliminó el penalti que nos convierten en el tiempo extra y que la FIFA dice que no es penalti”.

“Los futbolistas hicieron un gran esfuerzo, día a día, partido a partido. Dieron lo mejor de sí. Cada una de las decisiones que tomaron en sus clubes tenían que ver con su selección. No puedo permitir que usted diga que los jugadores no sudaron la camiseta. Dieron todo lo que tenían. Lamentablemente, no nos alcanza para estar en la siguiente fase” declaró el montevideano en defensa del esfuerzo de sus dirigidos.

Luego de la victoria ante Ghana por 2-0 que no alcanzó para la clasificación a Octavos de Final, Diego Alonso también habló de su futuro como seleccionador uruguayo “Es muy pronto, en caliente, para poder hablar. Simplemente, dejaremos pasar las horas, los días y charlaremos tranquilamente. No es momento de contestar ni hacer una valoración como esa en estos momentos. Sí puedo decir que desde el primer día creí en los futbolistas y ellos respondieron clasificándonos para el Mundial, después de una situación adversa. Respondieron enormemente no sólo con resultados, sino con el juego, y estoy agradecido a lo que hicieron. Después, todo el camino hasta el Mundial fue espectacular”.

“Lamento haber quedado fuera del Mundial, profundamente. Confío mucho en los jugadores, en los que podían dar, podían hacer y producir en el Mundial. En el segundo tiempo de Portugal y en el primer tiempo de hoy se vio el carácter. Lamento que nos hayan eliminado porque entiendo que estábamos para mucho más” concluyó el ex-jugador de Gimnasia de La Plata y Peñarol.

