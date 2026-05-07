Dictaron capacitaron para implementación de restricción al ingreso de deudores alimentarios morosos a salas de juego y casinos

La actividad tuvo lugar ayer, 6 de mayo, en el Salón Vélez Sarsfield del Palacio de Tribunales, con una nutrida asistencia y un clima de trabajo participativo y de intercambio constante, orientado a coordinar los mecanismos de ejecución de la medida.

En el marco de la reciente firma del convenio interinstitucional entre la Suprema Corte de Justicia, la Oficina de Niños, Niñas y Adolescentes del Poder Judicial (ONNA) y el Instituto Provincial de Juegos de Azar (INPROJUY) destinado a restringir el ingreso de deudores alimentarios morosos a salas de juego y casinos de la provincia.

A instancias del Alto Tribunal de Justicia se realizó una mesa de trabajo y capacitación dirigida a jueces unipersonales de Familia y de la Cámara Civil, Comercial y de Familia;y sus equipos técnicos para la pronta implementación del acuerdo.

La mesa de trabajo constituye una herramienta valiosa para fortalecer el cumplimiento de la cuota alimentaria, mediante acciones coordinadas entre los distintos organismos intervinientes y mecanismos concretos que permitan garantizar los derechos de niños, niñas y adolescentes.

Encabezaron el encuentro los jueces de la Suprema Corte de Justicia Dres. Mariano Miranda – vicepresidente-, Eduardo Uriondo y Mercedes Arias – directora de laONNA; el vicepresidente del INPROJUY, Dr. Leandro Meyer; y la secretaria de Justicia Dra. Marcela Infante.

Participaron de la actividad jueces del Fuero de Familia de toda la provincia; la Lic. María Spengler, jefa de la División Juego Responsable del INPROJUY; el coordinador de Justicia, Dr. Franco Bravo; las coordinadoras de la ONNA Dra. Carolina Bidondo y Lic. Lucrecia Oviedo; y equipos de trabajo de los juzgados.

Durante la apertura, la Dra. Mercedes Arias explicó que la actividad tuvo como finalidad “coordinar la implementación de un convenio de vital importancia, que propicia la intervención de distintos estamentos del Estado mediante un mecanismo de restricción de ingreso a salas de juego para quienes estén registrados como deudores alimentarios”.

La magistrada sostuvo que debe existir una intervención conjunta para el resguardo de las infancias y adolescencias que atraviesan procesos de alimentos, remarcando que cuando existen progenitores resistentes al cumplimiento de sus obligaciones es necesario acudir a mecanismos alternativos que permitan alentar el cumplimiento del deber alimentario.

Asimismo, destacó la presencia de representantes del INPROJUY para abordar aspectos operativos vinculados a la instrumentación de las restricciones y la articulación entre el Poder Judicial, el Registro de Deudores Alimentarios Morosos y el organismo provincial de juegos de azar.

En ese sentido, la jueza de la Suprema Corte de Justicia señaló que “las medidas y oficios deben reunir determinadas características específicas para que puedan hacerse efectivas”, agregando que el objetivo de la jornada fue “socializar, escuchar y conocer las distintas situaciones que pueden presentarse, para abordarlas siempre en favor de las infancias y adolescencias”.

Posteriormente, la Dra. Marcela Infante, secretaria de Justicia del Gobierno de Jujuy, brindó una exposición sobre el funcionamiento del Registro de Deudores Alimentarios Morosos (RDAM), recordando las obligaciones y responsabilidades que corresponden a los distintos organismos del Estado.

Por su parte, el Dr. Bravo explicó el circuito administrativo de los oficios judiciales y detalló que, una vez ingresadas las actuaciones, se analiza si corresponde la inscripción o caducidad del registro, conforme a las instancias previstas por la ley y su decreto reglamentario. Cumplido el procedimiento, se comunica formalmente al Poder Judicial.

Finalmente, expuso el Dr. Leandro Meyer quien agradeció el espacio de articulación institucional y destacó que la herramienta “no debe interpretarse como un castigo, sino como un mecanismo destinado a salvaguardar los intereses de niños, niñas y adolescentes”.

En tanto, la Lic. Spengler —jefa de la División de Juego Responsable— explicó el funcionamiento de las salas de juego y los controles de acceso implementados por los operadores, indicando que en determinados establecimientos se solicita el Documento Nacional de Identidad al momento del ingreso, permitiendo así aplicar las restricciones previstas en el convenio.

Reunión con jueces del fuero de Familia

Finalizada la actividad de la mesa de trabajo sobre la temática de las restricciones, los jueces de la Suprema Corte de Justicia mantuvieron una reunión con magistradas del fuero de Familia, las coordinadoras de la ONNAy las Licenciadas Cristina del Val y Alejandra Lucas de la Oficina de Coordinación Técnica de Equipos Interdisciplinarios (OCTI) del Poder Judicial,en cuyo transcurso se abordaron temas prioritarios, inquietudes y necesidades propias del fuero, reforzando la importancia del interés superior del niño en todas las etapas del proceso judicial.

En ese marco, se analizó especialmente la necesidad de garantizar una adecuada escucha de niños, niñas y adolescentes, así como el cumplimiento efectivo de los plazos procesales, entendiendo que una respuesta judicial oportuna resulta fundamental para la protección integral de sus derechos.