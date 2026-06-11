Día Nacional de la Seguridad Vial: Reafirmaron el compromiso con la prevención y el cuidado de la vida

La ceremonia incluyó un reconocimiento al personal de la Policía Caminera y destacó la importancia de fortalecer las acciones de prevención, educación y control en todo el territorio provincial.

En el marco del Día Nacional de la Seguridad Vial, el secretario de Seguridad, Ariel Gil Urquiola, encabezó el acto conmemorativo destinado a promover la educación vial, la prevención de siniestros y el respeto por las normas de tránsito.

Acompañaron la ceremonia el director de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, Ariel Silva; el jefe de la Policía de la Provincia, Comisario General Joaquín Carrillo; el subjefe de Policía, Comisario General Federico Méndez; y la directora de Tránsito y Seguridad Vial, Comisario Mayor Licenciada Olga Condorí.

Durante la jornada se destacó la importancia de fortalecer la conciencia ciudadana en materia de seguridad vial y de sostener políticas públicas orientadas a reducir los riesgos en la circulación, promoviendo conductas responsables tanto de conductores como de peatones.

Reconocimiento por la labor diaria

Asimismo, se realizó un reconocimiento al trabajo que diariamente desarrolla el personal de la Policía Caminera y de los distintos organismos vinculados a la seguridad vial, valorando su compromiso en las tareas de prevención, control y asistencia en las rutas y caminos de la provincia.

La conmemoración permitió reafirmar el compromiso del Gobierno de Jujuy de continuar impulsando acciones de concientización, educación y control, con el objetivo de preservar la vida y contribuir a una circulación más segura para todos los ciudadanos.