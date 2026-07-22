Día Mundial del Cerebro: PAMI mejora los tiempos de respuesta frente al ACV

En el Día Mundial del Cerebro, PAMI destacó la importancia de concientizar sobre el cuidado y la prevención de enfermedades cerebrales.

Dentro de este grupo de afecciones, se encuentra el accidente cerebrovascular (ACV), una obstrucción o ruptura de un vaso sanguíneo dentro del cerebro, que representa una de las principales causas de muerte y discapacidad en adultos mayores.

El Instituto cumple un rol fundamental en el cuidado del ACV. Por eso, y entendiendo que la identificación rápida de síntomas es crucial en estos casos, en mayo de 2025 PAMI puso en marcha una prueba piloto en Rosario y el AMBA y reorganizó la Central de Emergencias 139 para dar una respuesta veloz y coordinada ante esta contingencia. A partir de esa decisión, se diseñó el Protocolo Stroke que tiene como objetivo optimizar los tiempos de atención prehospitalaria del ACV.

Poner en marcha esta estructura prestacional de alta densidad operativa, implica un trabajo activo las 24 horas del día los 365 días del año. Actualmente, la Central de Emergencias de PAMI cuenta con 230 móviles diarios distribuidos estratégicamente en todo el territorio para dar respuesta a una población de más de 1.600.000 personas, lo que significa que el 64% de la población crítica del AMBA es atendida por el Instituto.

En este contexto, cuando un afiliado llama con síntomas de ACV se activa el Protocolo Stroke de inmediato, y el sistema prioriza y direcciona la comunicación a los operadores especializados. Luego, una cadena de atención garantiza el traslado al centro de salud más cercano en el menor tiempo posible.

Entre mayo de 2025 y enero de 2026, sobre casi 1 millón de llamadas, se confirmaron 1.076 casos de ACV en domicilios y se detectaron 435 adicionales que el propio usuario no había identificado. Este proceso generó la estructura para que PAMI pueda dar coordinación, despacho y seguimiento operativo a más de 2.700 servicios diarios en el territorio.

La etapa piloto llevada a cabo en el AMBA y Rosario demostró que el modelo puede replicarse en todo el país, sumándose a la infraestructura existente en cada jurisdicción. Esta medida se enmarca en el compromiso de la gestión de tomar decisiones basadas en evidencia que permitan mejorar la atención que reciben los afiliados y cuidar los recursos del Instituto.